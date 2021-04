UeD: svelato il cachet di Gemma Galgani

A quanto pare, Gemma Galgani riceve una paga fissa per restare sul sedia del programma di Maria de Filippi. Sarà la verità? Sembra di sì! La celebre dama intramontabile protagonista di UeD è approdata su Canale 5 nel 2010. In una intervista rilasciata molto di recente, Gemma ha raccontato il percorso che l’ha portata a diventare parte integrante del parterre femminile over.

Dopo aver visto i primi episodi, le sue sorelle hanno inviato un fax alla redazione, che l’ha selezionata e portata in équipe. La dama di Torino era famosa per il suo rapporto turbolento con Giorgio Manetti. Da quando si è lasciata con lui, ha cercato un nuovo e vero amore, ma Tina Cipollari le ha sempre remato contro, criticando tutte le sue scelte.

In ogni caso, questa polemica circa il cachet della Galgani è emersa già in una dichiarazione di Gilda Brandi, in cui si rivelava che la dama ha lasciato Giorgio Manetti perché non aveva uno stipendio, come lei che invece riceve circa 2.000 euro a puntata. Sembra che anche Tina Cipollari, storica presenza dello show, arriverebbe a guadagnare 2.000 euro a puntata. La quota di presenza di Gemma per ogni episodio è di 2.000 euro, considerando il numero di episodi al mese, più il cachet di Tina Cipollari, le due signore a quanto pare portano a casa molti soldi.

Ciò significa che il loro reddito annuo raggiungerà circa 140.000 euro. In un’intervista a Fanpage, l’ex dama di UeD Gilda Brandi ha rivelato il vero motivo per cui Gemma Galgani ha lasciato Giorgio Manetti. Gemma infatti non aveva mai detto il vero motivo per non far fare brutta figura all’ex compagno. Ma si è scoperto che la Galgani aveva uno stipendio per restare al trono di UeD, mentre Giorgio no.

Questo è il motivo principale. Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950, quindi quest’anno compie 71 anni. Prima di farsi conoscere dal pubblico per la sua partecipazione al dating show, ha svolto un ruolo importante come direttrice in alcuni importanti teatri, come il Teatro Alfieri di Torino.