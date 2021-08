UeD, Teresa Langella affronta un’esperienza particolare: “Sto vivendo emozioni inspiegabili”

UeD: è tempo di vacanze per i protagonisti di UeD e ognuno le sta trascorrendo come preferisce. Alcuni hanno deciso di partire alla volta di mete turistiche e gettonate come le belle spiagge italiane ho addirittura Ibiza. Ma altri si sono concessi qualche giorno di riposo in destinazioni decisamente meno convenzionali. Si parla di Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

I due continuano la loro splendida favola d’amore con un’intesa e un feeling invidiabili. Entrambi sono ancora molto seguiti suoi social, principalmente dai telespettatori del dating show che si sono molto affezionati alla coppia. Di recente, proprio sui social media, Teresa e Andrea hanno raccontato di essere partiti alla volta di una destinazione decisamente esotica: i due sono stati alle Maldive.

Un viaggio molto introspettivo ed emozionante per l’ex tronista di UeD, che non è riuscita a nascondere la grande eccitazione che le ha procurato. Insomma, un’esperienza davvero significativa e intensa, che Teresa ha raccontato così: “Sto vivendo emozioni inspiegabili. Il più delle volte, se non sono gli altri a dirmelo, dimentico anche che giorno è”.

La Langella non ha potuto fare a meno di riportare le forti emozioni che sta vivendo, cercando di descrivere al meglio quello che prova. L’ex tronista di UeD ha continuato dicendo: “Qui vivi e pensi continuamente solo all’esistenza. Sono emozionata. Sei a stretto contatto con la natura ed é bellissimo. Passeggi per le vie dell’isoletta e incontri gli sguardi dei bambini maldiviani, che pur avendo una vita umilissima hanno il sole negli occhi”.

La donna ha concluso con queste parole: “Ogni giorno è una sorpresa e non sai mai cosa ti aspetta qui. Sono incredibili”. Andrea Del Corso, invece, è stato molto più telegrafico ed ha voluto riportare questa forte esperienza usando poche ma significative parole: “A piedi nudi, cuore aperto e mente libera”. La didascalia accompagna un breve video.