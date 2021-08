Fiocco azzurro a casa dell’ex gieffina. Caterina Siviero, concorrente della 12esima edizione del reality show di Canale 5, ieri è diventata mamma per la seconda volta. Lei e il suo compagno, il calciatore Marco Contini, hanno potuto abbracciare per la prima volta il piccolo Carlos Andrea. Il neonato farà compagni alla dolce Camilla, nata nel 2018.

Credit: cate2112 – Instagram

In tanti hanno conosciuto e apprezzato Caterina nel 2011, quando entrò come concorrente nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Non vinse il programma, ma entrò comunque nel cuore di molti. Gli stessi che continuano a seguirla e sostenerla anche adesso che è ufficialmente uscita dal mondo dello spettacolo.

Dopo il programma aveva avuto una storia con il tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo, ma l’amore vero è arrivato qualche tempo dopo, quando ha conosciuto e si è legata indissolubilmente con Marco Contini.

I due non si sono più lasciati e, anzi, nel 2018 hanno coronato il loro amore con la nascita della loro prima figlia, la piccola Camilla.

A febbraio scorso, sull’account Instagram di Caterina era apparso il dolcissimo annuncio di una seconda gravidanza. Una notizia che ha portato ulteriore gioia in una famiglia già molto felice.

Caterina Siviero mamma bis: l’annuncio su Instagram

Credit: cate2112 – Instagram

Dopo 9 mesi di trepidante attesa, conditi da ansie, paure, esperienze e scoperte, il giorno tanto atteso è arrivato.

Ieri, sull’account Instagram di Caterina Siviero è apparsa la prima foto del piccolo Carlos Andrea. Il parto sembra sia filato liscio e sia il piccolo che la madre godono di ottima salute.

Queste sono le parole che l’igienista dentale di Vicenza ha aggiunto a corredo dello splendida foto scattata direttamente nel letto dell’ospedale in cui ha partorito: