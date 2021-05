UeD, terrore in aereo per l’ex tronista: “Un guasto al motore”

Ex tronista viene scossa durante un volo in aereo. Momenti di terrore

Lo studio di UeD ha ospitato negli anni moltissimi ragazzi e ragazze che, proprio grazie al dating show, hanno poi avuto fortuna sui social. Tronisti e pretendenti creano appassionanti dinamiche capaci di affascinare il pubblico, che alla fine si affeziona ai personaggi alla loro vita. Quest’anno il trono classico ha avuto dei protagonisti che il pubblico ha apprezzato particolarmente.

Alcuni hanno anche portato delle incredibili novità all’interno di UeD, basti pensare che in questa stagione abbiamo visto per la prima volta una modella curvy sedere sul trono classico. Purtroppo, però, non sono solo le belle notizie a raggiungere i fan del programma. Infatti, tramite social e siti di gossip abbiamo scoperto che una delle troniste di questa edizione del dating show ha appena dovuto affrontare una situazione decisamente spaventosa.

Parliamo di Sophie Codegoni, la tronista della versione classica del programma di Maria De Filippi che ha incantato il pubblico con la sua dolcezza. Dai i suoi profili social, scopriamo che Sophie ha recentemente vissuto un evento molto traumatico. La Codegoni si è ritrovata in un tremendo incidente aereo che le ha provocato un incredibile spavento.

L’ex tronista era passeggera in un volo di linea diretto a Milano. Mentre si godeva il viaggio attendendo di arrivare a destinazione, Sophie ha visto il velivolo guastarsi sotto i suoi occhi proprio durante la fase di decollo. Momenti di panico e di terrore, che l’ex tronista ha raccontato sul suo profilo social.

Ecco le dichiarazioni di Sophie: “Durante la rincorsa per il decollo sentiamo l’aereo che frena di botto, ma non si fermava… son caduti cellulari, computer… e tu non vedi cosa c’é davanti, non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo. Alla fine il pilota é stato bravissimo e non é successo niente. C’é stato un guasto al motore e per fortuna il pilota se n’é accorto in tempo, ma ho pensato al peggio”. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, ma la paura è stata tanta.