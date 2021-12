Tina Cipollari è ormai nota per la sua schiettezza. L’opinionista di UeD ha sin da subito messo in campo il suo carattere vulcanico e spietatamente sincero. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, non le sugge mai niente. È sempre molto attenta a ciò che succede.

Fonte studio UeD

La sua spalla destra, ormai da anni, è l’immancabile Gianni Sperti. I due condividono una lunga storia di lavoro e amicizia, a volte in simbiosi, a volte completamente in disaccordo. Quando la Vamp non si trova in linea con le idee del suo collega, non ci pensa due volte a creare burrasca. I protagonisti dello show partecipano alla ricerca del vero amore.

Sono diversi i volti storici che ormai da anni accompagnano la messa in onda di UeD. Tina non manca mai di seminare polemiche e qualche commento al vetriolo, riservato a quei protagonisti che tutto sembrano fare, tranne trovare l’amore. Durante l’ultima puntata mandata in onda abbiamo assistito ad un episodio a dir poco esilarante. Al centro studio, per l’ennesimo confronto, troviamo Gemma Galgani e Leonardo.

Fonte studio UeD

Gianni Sperti ha fatto un intervento che ha urtato particolarmente i nervi della Cipollari. La donna ha immediatamente replicato alle parole del suo collega, che stava difendendo la dama Gemma, acerrima nemica di Tina. Tale gesto ha fatto scatenare l’ira dell’opinionista, che per andare contro Gianni ha rivelato un particolare sconvolgente.

Per sminuire la parole del ballerino la Cipollari dice: “Stiamo parlando di uno che si mette il cotone nei pantaloni per sembrare super-dotato. Questo sei tu!”. Sperti, forse per nascondere l’imbarazzo, scoppia in una fragorosa risata. Gelo in studio, ma nessuno dei presenti si è sentito in dovere di prendere le sue difese, neanche la padrona di casa Maria De Filippi.