UeD: Tina Cipollari ancora assente in studio. Fan preoccupati

Tina Cipollari non è presente in studio ormai da diverse registrazioni. Cosa è successo all'opinionista?

A UeD la prolungata mancanza di Tina Cipollari ha destato molta curiosità e attirato l’attenzione e la preoccupazione della gente. Dato che la famosa opinionista ha lasciato lo studio da qualche giorno, molti telespettatori vogliono sapere cosa è successo. Anche nella puntata registrata ieri, il suo posto è rimasto vuoto e ora tutti i fans pretendono di conoscere il perché.

La mancata presenza di Tina ai nota soprattutto quando si parla della sua nemica Gemma Galgani e dei suoi amori. Alcune persone sui social media pensavano avesse contratto il Covid 19, ma la notizia è stata immediatamente rinnegata. Ricordiamo che nel mese passato, per curare la sua salute, la furia bionda di UeD si era già presa qualche giorno di riposo. Gianni Sperti ha spiegato tramite collegamento che la cara collega non stava bene a causa di fastidi gastrointestinali.

Cos’è successo ora? È ormai da due record, quella del 27 e del 28 marzo, che Tina Cipollari è assente. Tuttavia, nella prima, la Cipillari è stata presente in studio tramite un collegamento da casa e ha commentato la storia di Gemma. Come al solito, anche se non è fisica, la presenza di Tina non passa inosservata. Dopo l’inizio dell’epusodio per rimarcare che Tina non c’era, Maria De Filippi le ha chiesto: “Ti hanno messo agli arresti domiciliari?”.

Nella puntata di oggi, invece, Tina non è apparsa affatto, il che preoccupa molte persone. Il pubblico ora sta diventando molto curioso e si chiede cosa stia succedendo. Non è ancora noto se sia tornata nel salotto di UeD nelle registrazioni successive o se abbia nuovamente problemi di salute.

L’unica certezza è che prima o poi tornerà ad occupare la sua poltrona al fianco di Gianni Sperti. Anche se lo spettacolo si avvicina alla fine della stagione, ci sono ancora molti episodi da registrare e Tina non abbandonerà i suoi commenti pungenti. Per ora non resta che aspettare.