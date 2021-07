La stagione di UeD si è conclusa in bellezza e, dato l’entusiasmo dimostrato da Tina Cipollari nel corso dell’ultima puntata, si potrebbe ben pensare che l’opinionista fosse molto eccitata per queste vacanze estive. L’intento della Vamp Romana, sarà stato sicuramente quello di godersi del meritato relax, al fianco del suo compagno Vincenzo Ferrara.

Di certo, un’ottima scusa anche per recuperare il tempo perso. Soprattutto, dopo la breve rottura che c’era stata tra i due lo scorso anno. Purtroppo, però, non sempre le cose filano lisce come dovrebbero. Vincenzo, più che rilassarsi con la sua compagna, forse dovrà prestarle assistenza. Di recente, infatti, Tina era stata immortalata dai fotografi del settimanale Nuovo TV, mentre passeggiava per le strade di Roma con un ingombrante benda sull’occhio.

Sulle pagine del giornale, ci sono solo delle ipotesi su quale potesse essere il motivo dell’infortunio. Per sdrammatizzare, gli autori si sono addirittura lasciati andare ad un lavoro di fantasia. Si sono immaginati una frecciatina alla Vamp dalla sua storica rivale Gemma Galgani: “Con Gemma sempre davanti agli occhi, era il minimo che mi poteva capitare!”. Dopo qualche ricerca approfondita, la rivista di gossip è riuscita a risalire all’origine del problema.

Le informazioni sull’incidente sono venute fuori grazie alle dichiarazioni di uno stretto amico della Cipollari. Questo è quanto viene rivelato durante l’intervista a Nuovo TV: “Era ai fornelli e l’è schizzata una goccia di olio bollente sulla palpebra, per cui è costretta a farsi medicare e farsi bendare l’occhio”.

Nulla di grave, insomma: l’incidente non ha avuto ripercussioni e Tina sarà presto di nuovo in splendida forma. Infatti, è stato proprio lo stretto amico della Cipollari a voler precisare, rassicurando tutti. “Nonostante si tratti di un brutto inconveniente, basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura” dice. Insomma, uno spiacevole incidente che però di certo non rovinerà l’estate all’opinionista di UeD.