Lo studio di UeD è sempre pronto a lanciare novità e attività interessanti per tutti i protagonisti del programma. Basti pensare all’idea delle sfilate, che ha coinvolto con successo strepitoso sia le dame che i cavalieri. In questi frangenti il divertimento è assicurato per tutti. Una dama in particolare brilla sulla passerella. Parliamo ovviamente di Gemma Galgani, che con le sue esibizioni a volte anche azzardate è riuscita a guadagnarsi sempre ottimi voti.

L’ultima sfilata organizzata nel salotto di Maria De Filippi aveva un tema che Gemma ha saputo rendere suo appieno. Il titolo era “Seducente come un sogno d’estate” e la Galgani ha sicuramente dato il meglio di sé. La da torinese, come di consueto, è riuscita a battere tutte le dame con cui rivaleggiava. Ad assicurarle la vittoria è stato un can-can dinamico e molto sensuale che ha lasciato Cavalieri è pubblico senza parole.

La dama è arrivata sulla passerella sfoggiando uno splendido abito rosa fluo che ha mandato il pubblico maschile in visibilio. Dopodiché il ballo provocante durante il quale la dama ha anche fatto intravedere una provocante e dettagliata biancheria intima. Questa performance le ha fatto ottenere il massimo dei voti dai cavalieri, che hanno osservato Gemma muoversi sul palco con una grinta eccezionale.

Come al solito, però, c’è qualcuno che non apprezza l’impegno della torinese. È ovviamente l’opinionista Tina Cipollari, che coglie anche questa occasione per esprimere aspre critiche nei confronti della sua ormai acerrima nemica. Tina commenta pungentemente l’esibizione rivolgendosi a Gemma: “Sono a dir poco disgustata, è ridicolo alla tua età“.

Ancora una volta, l’opinionista più amata di UeD attacca la Torinese per la sua veneranda età. Per fortuna, c’è qualcuno che l’apprezza e la difende, ed è niente meno che il braccio destro di Tina stessa, Gianni Sperti. L’ex ballerino ammette la bravura della dama e commenta: “Bisogna riconoscere la grinta, l’energia, l’agilità e il fisico di una donna di 72 anni, è stata davvero bravissima”.