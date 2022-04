Riflettori puntati ancora una volta sulla chiacchieratissima opinionista del programma di Maria De Filippi di UeD, Tina Cipollari. La vamp si è lasciata andare a delle confidenze inaspettate, che spiazzano tutti, sulla sua vita privata.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Il tutto è accaduto nel corso della scorsa puntata del dating show in onda su canale 5.

Come ormai ben sappiamo tutti, c’è stato il lieto ritorno di uno storico cavaliere del parterre maschile del trono over di UeD: Riccardo Guarnieri.

Lui è stato anche l’ex fidanzato della dama Ida Platano. Dopo un acceso scontro e un confronto chiarificatore i due, con un ballo, sigillano una tregua.

La dama, visibilmente emozionata e con le lacrime agli occhi, si lascia andare ad un commento che ha un po’ l’aria di un déjà vu: “Certi amori rimangono per sempre”.

Tali parole scatenano una reazione immediata di Tina, ma Gianni Sperti corre ai ripari e cerca di difendere la Platano chiedendo: “Ma nella tua vita c’è sempre un amore più importante che quando lo rivedi ti brillano gli occhi, più degli altri amori. Non possono essere tutti uguali. Non so quanti amori hai avuto tu”.

La risposta di Tina a questa domanda spiazza tutti: “Uno, solamente uno”. Tutti i presenti e la stessa Maria De Filippi hanno creduto che l’opinionista stesse parlando del suo ex marito e padre dei suoi tre figli, Kiko Nalli, ma ancora una volta la risposta non è ciò che ci si aspetta : “Ti sbagli, Ti sbagli, ti sei sbagliata”. È lei stessa che rivela di aver avuto un solo grande amore, ma di ben 30 anni fa.