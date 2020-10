Gemma Galgani, durante l’ultima puntata di UeD, si è adirata con la sua acerrima e storica nemica: Tina Cipollari. La pietra dello scandalo è stato l’incontro tra l’opinionista e Giorgio Manetti, avvenuto fuori dalle mura dello studio.

Durante le riprese, Maria De Filippi ha deciso di avvertire il pubblico di UeD, che la puntata sarebbe stata carica di colpi di scena, proprio in vista della sfuriata che Gemma Galgani ha in serbo per Tina Cipollari. La dama torinese non si perde in chiacchiere e subito si accanisce contro l’opinionista, accusata di essere bugiarda.

A scatenare queste accuse è il fatto che Tina, al di fuori del programma, continua a frequentare Manetti. La Cipollari è, ovviamente, andata su tutte le furie, e, nella collera, spiega di non aver legami con Giorgio, ma di averlo incontrato a Firenze in modo del tutto casuale.

A confermare quanto detto dalla Cipollari ci sono le foto dell’incontro, in cui è evidente che sia Tina sia Giorgio erano coi rispettivi partner. Gemma, però non demorde, rendendo Tina ancora più arrabbiata. Nel frattempo Gianni Sperti insinua un dubbio: che la dama provi ancora qualcosa per il cavaliere toscano?

Questo sicuramente spiegherebbe la sua furia per un semplice incontro fortuito. Ma ovviamente, le discussioni non sono finite. Dopo questo teatrino fa il suo ingresso in studio Biagio. Gemma racconta il pranzo avuto con il cavaliere, avvenuto dentro casa di Biagio, per cui la dama ha amorevolmente cucinato.

Tina schernisce la dama, dicendole di non essere riuscita nemmeno a portarlo in un ristorante. Ma poi la rivelazione: Biagio, prima di vedere Gemma Galgani, ha raggiunto Maria a Roma, accompagnandola all’ospedale per la nascita del suo nipotino.

Ma non solo, dopo aver visto Gemma, Biagio sarebbe corso a Napoli per vedere Sabrina. La Galgani, a queste notizie, si è infastidita e ha deciso di interrompere la frequentazione.