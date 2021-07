Per i fans di UeD, il dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari non ha bisogno di presentazioni. La vamp romana, ha raggiunto il cuore dei telespettatori e, ormai non sarebbe più pensabile continuare il programma senza di lei. Insomma, l’opinionista la fa da padrone, il pubblico non può sicuramente fare a meno di lei.

Il seguito di Tina è copioso anche sui social e ogni post che pubblica riscuote un enorme successo tra i suoi followers. D’altro canto, il suo carattere travolgente e la sua bellezza, sono diventati un tratto distintivo. I social le permettono di essere costantemente in contatto con i suoi seguaci e spesso pubblica foto molto interessanti. Ad esempio, in molti casi pubblicava foto riguardanti il suo lavoro e i retroscena dei backstage insieme a Gianni Sperti.

A a volte, però, i social diventavano una valvola di sfogo per i problemi della vita privata, ho anche un occasione lavorativa grazie alle pubblicità. Insomma, l’arrivo di Instagram ha segnato la rivoluzione nella vita della Cipollari. Eppure è qualche tempo che la vamp sta facendo preoccupare i suoi ammiratori. Tina, infatti, risulta assente dai social da ormai diverso tempo.

Dopo un’ampia attività sul web avuta durante l’inizio dell’anno, l’opinionista ha scelto la via del silenzio per dei lunghi mesi e, ora, la sua assenza sta facendo preoccupare tutti. Il cruccio dei followers è che a Tina sia successo qualcosa di grave. In effetti, gli ultimi post pubblicati dalla Cipollari risalgono addirittura a gennaio.

Alcuni i fan più accaniti della opinionista di UeD, hanno cominciato a preoccuparsi già a partire da aprile. Per fortuna, però, i fan avevano avuto modo di tranquillizzarsi dato che la bionda romana aveva pubblicizzato alcuni prodotti. Dopodiché, di nuovo il buio. Non si sa cosa sia successo a Tina, forse vuole solo un periodo di pausa.