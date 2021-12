È andata in onda l’ultima puntata prima della pausa natalizia di UeD. L’appuntamento è iniziato con il cavaliere Biagio Di Maro che ha dichiarato di aver deciso di concludere la conoscenza con Luana e di iniziare a conoscere la dama Elena.

Molte sono state le critiche, in particolar modo quelle dei due storici opinionisti del dating show, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tina Cipollari, davanti al pubblico, ha ridicolizzato Biagio Di Maro facendo una battuta che ha lasciato tutti senza parole, riguardo un evento avvenuto qualche mese fa. Infatti, quando il cavaliere ha dichiarato di essere stato a cena con Elena la sera prima, l’opinionista ha continuato chiedendogli: “Hai conservato lo scontrino o no?”.

Biagio, sentendosi imbarazzato di fronte all’affermazione, continua: “Ora cosa c’entra questo?”. Tra Biagio Di Maro e Tina Cipollari già in precedenza era avvenuta un’altra pesante discussione. Infatti l’opinionista ha attaccato Biagio per il comportamento scorretto che il cavaliere aveva avuto nei confronti della dama Luana, donna con cui il cavaliere ha chiuso i rapporti in puntata.

Ma alle provocazioni effettive e reiterate della Cipollari, il cavaliere afferma: “Tina guarda. Puoi dire quello che vuoi” dichiarando le sue intenzioni sul non volersi più confrontare con la donna. Ma anche Gianni Sperti non si è affatto risparmiato sulle critiche nei confronti di Biagio Di Maro.

Infatti l’opinionista Gianni Sperti lo accusa di non aver mai provato nessun tipo di interesse nei confronti della bella dama Luna. In seguito esprime il sue forte pensiero affermando: “Alla fine a te lei non è mai piaciuta”. Ma a queste critiche Biagio esplicita il suo pensiero, difendendosi e affermando che se Gianni avesse avuto ragione non l’avrebbe mai tenuta nel programma per conoscerla.