UeD: Tina Cipollari fa una telefonata e non si accorge di essere in diretta. L’ira dell’opinionista

Tina Cipollari infuriata al telefono con un autore del programma non si accorge di essere in diretta

Tina Cipollari, per via di alcuni impegni personali, si è collegata tramite diretta streaming per presenziare alla puntata di UeD. Ovviamente gli scontri con la sua nemica Gemma Galgani tramite schermo, non hanno la stessa verve che garantiscono di persona.

Questo, inutile dirlo, manda su tutte le furie la Vamp. Qualche settimana fa la Cipollari aveva rilasciato un’intervista in cui parlava proprio della Galgani. Quest’oggi, Gemma ha voluto affrontare con Tina l’argomento delle dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo Tv. Durante il confronto, l’opinionista perde le staffe e interrompe il collegamento. O per meglio dire, crede di aver interrotto il collegamento.

La Vamp, credendo di essere fuori onda, prende il telefono per parlare con una persona della redazione e, arrabbiatissima, le dice: “Divento una bestia, ok? Mi sono rotta il ca**o. Non me ne frega niente, devo rimandare la cosa perché devo essere lì”. La Cipollari non vuole affrontare il discorso in collegamento streaming. Per l’opinionista, la distanza non le permette di rispondere a mestiere alla Galgani.

La dama l’accusa di falsità per le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista. Tra le tante, la frase che più offende la Galgani è quella con cui Tina afferma di aver creato il personaggio di Gemma. “Senti come urla. Fatemela vedere mentre è al telefono”, dice. Durante il fuori onda della Cipollari, la padrona di casa si è messa a ridere e ha svelato: “So anche con chi è al telefono e questa cosa mi fa ridere”.

Gemma Galgani però prosegue per la sua strada: “Tu, Tina, non hai creato nessuno”. L’opinionista pare abbia svelato al noto settimanale che la visibilità della dama è solo frutto della popolarità che lei, insieme a Giorgio Manetti, le hanno fatto avere. Ovviamente la Vamp non smentisce le sue dichiarazioni e aggiunge anche alcuni particolari in più.