UeD: Tina Cipollari finalmente torna in studio

Tina Cipollari è rientrata in studio dopo un lungo periodo di assenza. La super seguita opinionista di UeD Tina Cipollari finalmente ha ricominciato a dare sue notizie tramite social network. Ai suoi fan è mancata davvero tanto, ma che cosa le è successo?

Tina è ormai un volto iconico del programma e da anni riveste il ruolo di opinionista. Tina, tra l’altro, pochi giorni fa ha celebrato i suoi 20 anni all’interno del dating show pomeridiano di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. La Cipollari però per alcuni giorni è scomparsa dai social, soprattutto sulla sua pagina Instagram, dove è seguita da tutti i suoi follower da anni. I fans hanno presto iniziato a sentire la sua mancanza fino a poche ore fa.

Ma il suo ritorno non è casuale. Vediamo meglio che cosa è successo. Naturalmente, l’opinionista che sa bene quello che fa e non ha ripreso in mano i suoi profili in un giorno qualunque. La frizzante Tina Cipollari è tra i volti televisivi più apprezzati. È stato così sin da quando è approdata per la prima volta a UeD in cerca di amore.

Successivamente, è stato il dating show a renderla una vip. Nel tempo Tina ha anche dato vita a tormentoni diffusissimi. Da tempo non pubblicava alcun contenuto sulla sua pagina Instagram. Almeno fino a poco tempo fa. Vediamo quali notizie ci ha mandato la donna. La storia di Tina mostra che intende pubblicizzare i prodotti che utilizza.

Proprio come fanno le influencer e in effetti l’opinionista è molto popolare anche sui social quindi può certamente utilizzare le sue pagine a scopo commerciale. Almeno, questo piccolo gesto ha rasserenato in qualche modo tutti i suoi fan, che non hanno nulla di cui preoccuparsi. Ricordiamo che Tina Cipollari intende sposarsi, ma questo solo per non metterla in imbarazzo.