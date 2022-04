Nell’ultima puntata di UeD abbiamo assistito ad una scena davvero esilarante. I protagonisti del trono over hanno regole diverse rispetto a quelli dal trono classico. Nel trono classico, tronisti e corteggiatori non possono incontrarsi fuori dagli studi se sono lontano dalle telecamere.

Ogni singolo spostamento deve essere comunicato. Diverso è per il trono over nel quale in primis l’età è ben diversa e il regolamento che loro devono rispettare, non è molto ferreo come quello del trono classico.

I protagonisti, se ne hanno voglia, possono parlare e incontrarsi tranquillamente senza problemi dove vogliono e soprattutto lontano dalle telecamere. Ci sono delle regole che anche a loro è d’obbligo seguire. Tra queste, ad esempio c’è quella per cui, anche se di fatto sono liberi, devono comunque comunicare agli autori ogni loro spostamento o avvicinamenti significativi.

A volte capita anche che qualcuno tenga nascosto qualche particolare. Chi di solito riesce a smascherare le marachelle di dame e dei cavalieri sono gli opinionisti: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nell’ultima puntata sono tanti i telespettatori che sono rimasti a dir poco sbalorditi di fronte ad una affermazione di Tina.

L’opinionista lancia una bomba su Gloria, l’attuale dama che sta frequentando Riccardo Guarnieri. Il cavaliere che in passato la donna si vedeva con Armando Incarnato. La dama è al centro studio e mentre sta parlando appare decisamente provata, tanto che anche Maria De Filippi si preoccupa e le chiede. “Come stai, tutto bene?”.

Gloria risponde che sta bene ma che sente davvero molto, ma molto caldo. Situazione strana, dato che la maggior parte dei presenti non condivide la sua stessa sensazione. Date tali affermazioni, l’opinionista si lascia sfuggire un commento al riguardo.

Secondo Tina, Gloria potrebbe essere incinta di Armando. La richieste viene fatta apertamente dinanzi a tutti i presenti: “Non è che sei incinta? Magari di Armando, è passato un po’ di tempo” esordisce così la Cipollari. In studio cala il gelo. La situazione viene immediatamente buttata sul goliardico, anche se il dubbio rimane.