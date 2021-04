UeD: Tina Cipollari ha mentito. La rivelazione sui social

Tina Cipollari, amatissima protagonista del dating show di Canale 5 UeD. Negli ultimi periodi è riuscita, se possibile, a far parlare di sé più di quanto non faccia solitamente. L’opinionista del programma, nelle scorse puntate, non ha potuto essere presente in studio. Ma non ha rinunciato al suo posto nel dating show e si è collegata da casa, anche se in maniera altalenante e saltuaria.

Ovviamente questo ha creato non poche preoccupazioni nei fan, abituati a sentirla e vederla ogni giorno con i suoi irriverenti commenti. Tutti gli spettatori più affezionati alla bionda romana non hanno potuto fare a meno di curiosare, nel tentativo di capire cosa costringa Tina a questa assenza prolungata. Dopo molteplici insistenze, la Cipollari aveva finalmente deciso di rivelare, nel corso del programma, le vere motivazioni. L’opinionista di UeD è al momento impegnata con un trasloco a Torino.

A quanto pare però, nelle ultime ore, sono emersi dei dettagli che lasciano pensare che i motivi siano ben altri rispetto a quelli esposti dalla stessa Tina. A rivelare queste notizie, a sorpresa, è proprio la Cipollari. Il trasloco verso Torino, in realtà, era una provocazione nei confronti della sua nemica, appunto Torinese, Gemma Galgani.

Il falso trasferimento sarebbe stata una trovata dell’opinionista per spaventare la dama del trono over e tenerla sulle spine. La smentita, in ogni caso, è arrivata nel corso di una diretta Instagram, in cui la Cipollari si mostrava in compagnia della sua estetista.

Tina ha cosi rivelato la piccola bugia detta negli studi del dating show, ma non ha aggiunto altro. In effetti, il motivo della sua assenza resta ancora un mistero e sono tantissimi i fan che rilasciano varie ipotesi. Queste, purtroppo, continueranno ad essere congetture fin quando Tina stessa non si deciderà a rivelare che cosa sta accadendo.