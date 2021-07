Il web si scatena per una foto di Tina Cipollari in costume dove si mostra raggiante e più bella che mai

Tina Cipollari è sicuramente uno dei personaggi di UeD che ha fatto maggiore breccia nel cuore dei telespettatori. Le stoccate pungenti della vamp romana l’hanno resa una vera e propria celebrità, di cui il format non può più fare a meno. Come di consueto, anche quest’anno Tina ha salutato il pubblico nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi.

Le vacanze estive sono sinonimo di ferie anche per il cast del programma. Ma spegnere le telecamere non significa anche spegnere la curiosità dei più affezionati a l’opinionista dirompente. Infatti, Tina continua a mantenersi in contatto con i suoi ammiratori tramite Instagram. Oltre al profilo ufficiale dell’opinionista di UeD, esistono moltissime fanpage dedicate a lei, dove sono proposti scatti inediti della romana.

Recentemente, a riscuotere gli apprezzamenti del web è stata una foto che la ritrae nel bel mezzo delle sue vacanze estive. Tina si mostra tutta curve in uno splendido costume intero rosa shocking. L’opinionista si gode un rilassante idromassaggio. Una donna splendida e solare, specie tra le rigeneranti bollicine della vasca. Insomma, in barba a quanti pensassero che Tina stesse passando un momento travagliato, eccola qui che viene immortalata nella più completa e assoluta spensieratezza.

In effetti, molti dei suoi followers avevano pensato che l’opinionista di UeD stesse passando un periodo difficile, data la sua prolungata assenza dai social. In effetti, sono diversi mesi che l’attività di Tina su Instagram si è notevolmente ridotta. Questo ha portato i fans a pensare che la Cipollari volesse prendersi una pausa da Instagram, o peggio che le fosse accaduto qualcosa.

Ora appuriamo che la vamp romana si sta semplicemente rilassando in attesa di tornare nello studio di Maria De Filippi a settembre. Sicuramente assisteremo di nuovo ai battibecchi con la sua nemica Gemma Galgani, che nel frattempo continua a punzecchiare l’opinionista durante le interviste che rilascia.