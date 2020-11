Tina Cipollari racconta di essere in isolamento fiduciario per via di un contatto con una persona contagiata dal Covid

L’ultima registrazione di UeD è stata effettuata nonostante una grave mancanza. Infatti, nello studio manca uno dei personaggi più amati del programma: Tina Cipollari. Sono anticipazioni delle puntate che ancora non sono state mandate in onda. L’opinionista ha dovuto partecipare al programma in collegamento Skype dalla sua abitazione.

A spiegare il motivo di questa scelta è Tina stessa, che racconta di essere in isolamento fiduciario per via di un contatto con una persona contagiata dal Covid. L’opinionista non ha dato altri dettagli, ma sicuramente grazie al programma terrà i suoi fans sempre aggiornati.

La Cipollari è uno di quei personaggi a cui il programma di UeD, e i telespettatori, non possono rinunciare, e ne è una chiara dimostrazione il modo in cui la produzione si sia subito mobilitata per consentire all’opinionista di essere in qualche modo presente in studio, anche se a distanza. Insomma, il programma sembra non poter proprio fare a meno dei giudizi pungenti di Tina e delle sue scaramucce con Gemma Galgani.

Ovviamente, per un po’ il pubblico dovrà rinunciare ai consueti dispetti e scambi di regali indesiderati tra le due antagoniste. Tina non ha ancora annunciato quanto durerà il suo isolamento fiduciario L’opinionista sembra intenta a rispettare i protocolli di sicurezza dettati dal governo per contenere la pandemia.

E, come abbiamo visto, sia lei che la produzione del programma, si sono subito mobilitati per permettere a Tina di partecipare al programma in totale sicurezza. La soluzione più rapida e più efficace è quella del collegamento da casa, che probabilmente sarà usata anche in futuro.

È fondamentale che il rischio di contagio venga annullato, prima che Tina possa finalmente tornare in studio senza inutili rischi. Aspettiamo con ansia notizie sulla salute dell’opinionista, sicuramente Maria De Filippi darà a breve nuove informazioni e ne sapremo di più.