Gemma Galgani, da ormai 10 anni, è la dama del trono over di Uomini e Donne. Nello studio del noto programma condotto da Maria De Filippi, la donna è uno dei volti più amati e stimati nel piccolo schermo. Di recente, sono apparse delle foto della sua casa sul web.

Gemma Galgani è nata a Torino, la città in cui vive tuttora. Da bambina sognava di diventare ballerina di danza classica ma poi è diventata la direttrice di diversi teatri sul territorio torinese. La 70enne è da sempre alla ricerca del grande amore. Per questo motivo ha deciso di partecipare al trono over di Uomini e Donne.

Nel noto programma condotto da Maria De Filippi, Gemma ha frequentato molti uomini ma colui che le ha rubato il cuore è stato Giorgio Manetti. Purtroppo la storia tra i due è giunta al suo capolinea ben presto lasciando una profonda tristezza nella donna. Ad oggi Gemma, continua a vedersi con altri uomini e dunque è ancora alla ricerca del suo compagno di vita.

Gemma Galgani è una donna che tiene molto alla sua privacy. Nonostante ciò sui social sono apparse delle foto le quali mostrano la sua meravigliosa dimora. Quest’ultima si trova a Torino, la sua città natale e nella quale vive.

La casa della protagonista di Uomini e Donne è un’abitazione molto elegante e raffinata, così come la sua padrona d’altronde. Da quanto si può vedere dalle foto, il colore predominante è il bianco, un colore che lei sfoggia molto spesso con gli abiti. I mobili sono in legno e semplici, anche questo è un fattore che rispecchia molto la sua personalità.

La sua camera da letto è estremamente luminosa e spaziosa, curata nei minimi dettagli. Inoltre, dalla camera da letto si può intravedere anche un grazioso balconcino. Infatti, nella sua lussuosa dimora non poteva mancare un giardino in cui il colore verde fa da padrone.