UeD: Tina Cipollari presenta l’avatar di Gemma. La nuova mummia rifatta

C’è aria di novità nello studio di UeD. Finalmente una sorpresa gradita per Gemma Galgani. La dama Torinese dopo essersi presentata all’inizio di questa nuova stagione con un nuovo décolleté e delle labbra rimpolpate, sembrava aver perso le speranze nella possibilità di incontrare un nuovo cavaliere. Ma qualcosa sembrava essere cambiata negli ultimi giorni.

Nel parterre maschile si è presentato Costabile, l’uomo che è riuscito a far battere il cuore alla Galgani. I due si rendono protagonisti di alcune esterne in cui si concedono baci, carezze e coccole. L’euforia della dama è palpabile ed è proprio lei stessa ad ammettere di aver ritrovato la felicità e la serenità che da tempo non aveva.

La dama di UeD fa il suo ingresso in studio raccontando nel dettaglio la sua uscita romantica con Costabile. Ma dietro l’angolo c’è in agguato l’opinionista Tina Cipollari, pronta a porre fine al momento magico. Gemma commenta l’incontro con il suo nuovo Cavaliere così: “Non c’è bisogno di aggiungere tante parole”.

Fonte studi UeD

Un incontro che sembra aver lasciato nella donna una profonda speranza di vivere finalmente un nuovo amore. Tuttavia i momenti di felicità della dama come ben sappiamo, vengono spesso interrotti dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari. Questa volta l’opinionista ha escogitato un’altra delle sue gag. Gli interventi di chirurgia plastica a cui la Galgani si è sottoposta ovviamente hanno fatto si che il suo aspetto estetico sia un po’ diverso.

UeD: Tina presenta la nuova mummia

È qui che la Cipollari mette in atto il suo piano e presenta al pubblico la sua nuova mummia, che come è definita dall’opinionista stessa è l’avatar della Galgani. Stavolta la mummia ha subìto anche lei delle modifiche: si è rifatta il seno. Il tutto viene presentato mentre la donna racconta la sua nuova avventura con Costabile. Gemma cerca di fermare in tutti i modi Tina e la presentazione della Mummia rifatta. Anche Maria De Filippi e Gianni Sperti sono dalla parte della dama, ma non riesco a fermare il vulcano in piena che è l’opinionista.