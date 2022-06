Tina Cipollari di UeD, ha pubblicato una foto su Instagram che fa scoppiare una polemica social. Il motivo: sembra che abbia cambiato parrucchiere e “tradito” Federico Fashion Style. Quando si parla di Tina Cipollari e di acconciature per capelli si pensa subito all’ex marito dell’opinionista, Kikò Nalliche svolge la professione di hair stylist.

Era il 2002 quando i due si conobbero, solo i veterani del programma ricorderanno che lei ricopriva un ruolo ben diverso da quello che ricopre adesso, ovvero quello di corteggiatrice a UeD, programma condotto da Maria De Filippi.

Ora la donna riveste ogni anno il ruolo di opinionista, come compagna di viaggio insieme a Gianni Sperti, punti fermi e sicuri della trasmissione. Kikò era arrivato nel dating show per corteggiare un’altra donna, ma alla fine si innamorò di lei. I due una volta fuori dal programma sono riusciti a costruire una relazione vera, fondata sull’amore dalla quale sono nati i loro tre figli.

Nonostante i due si sono lasciati, di sicuro il loro è stato un rapporto vero e duraturo, durato ben 15 anni. Sappiamo che Tina però era solita frequentare anche il salone di bellezza di Federico.

Ma di recente ha pubblicato un post sul suo account Instagram, una foto in cui era dal parrucchiere, che non era il suo ex marito, ma neanche Federico Fashion Style, suo amico stretto anche se forse ad oggi è cambiato qualcosa tra i due.

L’opinionista più conosciuta tra gli italiani, mentre si trovava dal parrucchiere, ha pubblicato queste parole: “Il mio vero colore dei capelli era una specie di biondo scuro. Adesso ho i capelli che variano a seconda dell’umore”. Una citazione di Julia Roberts, ma questa volta non si tratta del famoso parrucchiere dove almeno una volta i veri vip hanno fatto almeno un salto.

Questa volta la bella Tina ha deciso di fare un salto da Alex Devotion, così conosciuto su Instagram. I commenti dei fans non sono mancati, molti complimenti per l’opinionista, ma anche molte frecciatine per Federico, alcune anche molto cattive come questa. “Questo sì che è un bravo parrucchiere, non come Federico”.