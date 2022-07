L’ultima edizione del dating show più seguito dagli italiani, UeD, è terminata ormai da diverse settimane. La programmazione si è conclusa con una serie di colpi di scena inaspettati che hanno fatto sì che il pubblico rimanesse con il fiato sospeso.

Senza dubbio, quest’anno i protagonisti del trono over hanno creato dinamiche molto interessanti. Anche gli opinionisti hanno dato il meglio di sé, in particolar modo Tina Cipollari, che senza sosta ha continuato a puntare il suo dito contro una dama in particolare.

Parliamo della bresciana Ida Platano, che ha diviso l’opinione del pubblico e dello studio riaccogliendo a braccia aperte il suo ex Riccardo Guarnieri, quando il cavaliere è tornato in studio.

Ovviamente, il tutto si è risolto in un nulla di fatto. Ma il forte riavvicinamento che c’è stato tra i due ha sollevato parecchie critiche, soprattutto quelle di Tina appunto.

L’opinionista aveva ben capito l’intenzione di Ida e Riccardo. Per lei entrambi volevano ricominciare la loro storia da dove l’avevano lasciata ma l’orgoglio li ha spinti a mentire sia a loro stessi che al pubblico. Ora arrivano delle rivelazioni di un ex cavaliere che sembrano proprio confermare i sospetti di Tina.

Parliamo di Marco Alabiso: il cavaliere che, durante il corteggiamento ad Ida Platano, si è ritrovato a fare i conti con l’intromissione di Riccardo. Le parole dell’uomo sono state le seguenti: “Ero entrato solo per Ida, avendo lei scelto Riccardo mio malgrado ho dovuto andarmene. Se mi avessero chiesto di rimanere lo avrei fatto con piacere”.

Purtroppo così non è stato, e Marco ha dovuto fare i conti con la realtà: “La verità è che lei amava ancora Riccardo e anche lui ha iniziato a mettersi in mezzo alla nostra storia. Lei automaticamente ha cambiato carattere, insomma, si è avverato quello che pensavo, che lei avesse ancora intenzione di provarci con lui”. Insomma, Tina sa esattamente come smascherare gli ospiti del programma.