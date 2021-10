La nuova stagione di UeD ha presentato tante novità ma una cosa resta sempre la stessa: gli scontri tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani non sono affatto cambiati. Lo stop estivo non ha placato gli animi delle due nemiche. Le donne si danno spesso battaglia al centro studio nello spazio dedicato al trono over.

Più volte Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per placare gli animi. Le battute e l’ironia della Cipollari non lasciano spazio in alcun modo a Gemma. I riflettori si accendono sulla scorsa puntata in cui pare sia venuta a galla una bugia nascosta per diversi mesi. Parliamo della puntata del 5 ottobre, nella quale, in maniera del tutto inaspettata, l’opinionista smaschera una bugia detta dalla dama Gemma.

Una malefatta avvenuto addirittura nella scorsa stagione. Come tutti ben ricorderanno nella scorsa edizione la Galgani e il Cavaliere Biagio avevano avuto una breve conoscenza. Ciò che è avvenuto e mai stato detto e che tra i due pare ci sia stato un bacio. Una passione che la dama di UeD avrebbe dimenticato e che al contrario il video avrebbe confermato.

Un non detto che solleva non poche polemiche. Su tutte le furie la Cipollari che senza indugio dice: “Sei una bugiarda, vergogna ti devi vergognare, sei la vergogna di questo studio”. E ancora: “Hai detto di non avere avuto a che fare con Biagio invece…. Stai zitta“.

Si scaldano i toni e interviene anche Isabella Ricci che insinua un dubbio. Secondo la Ricci il cavaliere e la dama torinese si sarebbero messi d’accordo per insabbiare la storia. Tesi ovviamente accolta e sostenuta anche dalla Cipollari. Uno scontro senza precedenti che lascia spazio a poche parole. I diretti interessati cercano in tutti i modi di difendersi. Cala il gelo in studio.