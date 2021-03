UeD, Tina Cipollari una notizia bomba su Gemma: “Sei stata l’amante di..”

L’ultimo episodio di UeD inizia con uno scontro: una lite feroce tra l’opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo il confessionale della dama torinese, in cui ha espresso tutto il suo disappunto per la separazione da Maurizio, Gemma si è concentrata sull’opinionista.

Per la torinese infatti, le continue battute e i riferimenti incessanti di Tina sono stati davvero difficili da sopportare, specie quando arrivavano nei momenti di sconforto. Gemma subito dopo è entrata trionfante nello studio, nonostante la caduta della passerella precedente. Lo scivolone (letterale) di Gemma, secondo Tina è stata a causa dell’età e dei tacchi alti indossati dalla dama.

In pochissimo, toni si sono fatti subito più accesi subito, Tina allora ha deciso di fare la sua inaspettata rivelazione, lasciando tutti i telespettatori di UeD, a bocca aperta. “So che hai fatto l’amante, che ti sei divertita, l’ha dichiarato lei, ha detto che è stata l’amante di Walter Chiari“ dichiara. Maria De Filippi è sconvolta: “Tina ma che dici?” chiede insistentemente. Ma la Cipollari non ha abbandonato la sua tesi e pretendeva addirittura che la redazione cercasse di contattare il giornalista a cui la dama torinese avrebbe venduto questo incredibile gossip.

Gemma ovviamente ha smentito, assicurando che aveva detto ben poco sull’attore: “Mi è stata fatta una domanda su Walter Chiari e io avevo detto che c’era stata un’intesa professionale, che è ben diverso“. In effetti, questa intervista scoop esiste e la Galgani avrebbe fatto delle dichiarazioni su Walter Chiari. A rivelarlo è Fanpage, che riporta proprio le parole della dama torinese.

UeD: la dichiarazione della Galgani

“Ebbi una simpatia per Walter Chiari ma fu più che altro una forte intesa professionale, lui era famoso perché non arrivava mia puntuale a teatro, e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione”. Gemma ha concluso il racconto dicendo: “Poi, per dispetto, lui alla fine mi disse: ‘Gemma ce l’hai fatta. Ma non del tutto.’ E all’ultima serata non si presentò. Era davvero imprevedibile, Walter“. Gemma Galgani ha detto la verità? nessun flirt, a suo avviso solo una forte intesa professionale.