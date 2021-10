Tina Cipollari si sdraia sulle scale per evitare l'ingresso in studio del cavaliere

A creare le dinamiche più interessanti all’interno di UeD sono sempre i due volti storici del programma: Gemma Galgani e Tina Cipollari. Questa volta l’opinionista ne ha combinata ancora un’altra delle sue. Nuovo scontro tra le due storiche nemiche al centro studio. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi annuncia un nuovo cavaliere, pronto a fare il suo ingresso nel dating show per corteggiare Gemma. L’uomo si chiama Maurizio e la dama viene invitata a prendere posto al centro studio. La Galgani, stupita, chiede: “Ma davvero?”. La conduttrice di UeD spiega: “Perché ti meravigli? Non è la prima volta, è anche giovane, ha 54 anni”. Ma un pensiero tormenta la dama torinese e si tratta della presenza in studio dell’opinionista.

Quindi la Galgani chiede a Maria di far accomodare la Cipollari dietro le quinte, così da non essere di intralcio tra lei e la sua nuova conoscenza. L’opinionista va su tutte le furie: “Ma chi sei tu che decidi queste cose? Ma chi sei che decidi che devo uscire? Stai impazzendo? Ma che stai dicendo? Io rimango qui. Dove sta questo signore? Qua dietro?“.

A quanto pare questo impasse fa nascere una nuova idea nella mente di Tina che corre dietro le quinte e si posiziona sdraiata sulle scale di ingresso per evitare l’entrata in studio di Maurizio. La padrona di casa invita più volte la Vamp a tornare al suo posto liberando il passaggio.

Fonte studi UeD

Ma Tina non vuole sentire ragioni e si rifiuta posizionandosi meglio sui primi gradini. Tina Cipollari ascolta la presentazione del cavaliere da dietro le quinte. L’uomo è costretto a scavalcare la donna per poter entrare. Tina lo segue e lo stuzzica: “Cosa ti piace si Gemma?” chiede. Lui: “Mi piace l’entusiasmo e il modo di fare. Mi rispecchio in Gemma. Ovviamente abbiamo due età diverse, ma questo non pesa”.