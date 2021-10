Protagoniste indiscusse del programma di UeD, firmato da Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45, sono senza ombra di dubbio l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani. Il gossip si accende per una notizia circolata appena pochi giorni fa. Secondo delle indiscrezioni si viene a sapere che le due nemiche storiche del dating show in realtà erano state trovate a cena insieme come due vecchie amiche.

Il tutto quasi a voler far intendere che tutto ciò accede al centro studio di Canale 5 è in verità una grande messa in scena. Oggi interviene una delle dirette interessate: Tina Cipollari, la quale va su tutte le furie. Una puntata costellata di urla, attacchi e secchiate d’acqua, insomma provocazioni di ogni genere tengono banco nel programma. Gemma è ormai un volto storico del programma, tanto quanto la Cipollari.

Durante le registrazioni del programma tra le due non c’è mai stata una tregua. Le loro diatribe e le loro gag sono ormai una colonna portante di ogni puntata. E anche quando il programma riscuote meno successo, le due protagoniste riescono in qualche modo a tenere i telespettatori di UeD incollati al televisore.

La notizia circolata in rete aveva creato non pochi dubbi, svelando che Tina e Gemma in realtà segretamente trascorrevano del tempo insieme, ad esempio per una cena, pronte a recitare nelle giornate successive i loro teatrini nel programma. Oggi parla Tina che intende mettere le cose in chiaro.

L’opinionista è notevolmente irritata: “Ho letto che c’è qualcuno che ha messo in circolo questa voce, che poche sere fa eravamo a cena insieme, ma ti rendi conto? C’è anche il nome del giornalista”. Tina Cipollari non vuole più tornare sull’argomento, l’antipatia che prova nei confronti della dama Torinese non è una menzogna. Le due donne dichiarano di non aver nessun tipo di rapporto amichevole.