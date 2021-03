UeD: Tina incredula si rivolge a Gemma: “Ora per causa tua ci querelano”

A UeD continuano le puntate a tema sfilata. Ieri 16 marzo, abbiamo assistito alla passerella delle dame. Il tema della sfilata era “Scacco al re: sedotto e conquistato”. Ovviamente, sempre in prima linea e pronta ad esibirsi, è Gemma Galgani. La dama torinese apre la sfilata con un vestito segreto, che non ha voluto assolutamente mostrare in anteprima.

Il look di Gemma resta una sorpresa finché la dama non fa il suo ingresso sulla passerella. Come aveva giustamente predetto Maria De Filippi tutti sono rimasti a bocca spalancata nel vederla entrare in studio. Ma non tutti sono dello stesso parere. Tina Cipollari, si sa, non perde un occasione per prendersi gioco di Gemma e anche in questo caso non è da meno. La frizzante opinionista, scandalizzata, parla di possibili querele da parte dei telespettatori, proprio a causa del vestito di Gemma.

Ovviamente, Tina è sarcastica, come accade per qualunque commento che rivolge a Gemma. L’intento è sempre quello di deriderla e imbarazzarla. Ma vediamo cosa ha suscitato questa reazione. Due dei membri dello staff hanno piazzato una vasca ricolma di palloncini dorati nel bel mezzo dello studio. Inaspettatamente, da quella vasca è sbucata Gemma che prima ha sfilato seducente lungo tutta la passerella e poi… Si è addirittura tolta il vestito!

Ovviamente sotto l’abito la dama non era svestita, ma indossava una attillata tutina color carne corredata di una gonnellina. Certo, questo outfit lasciava molto poco all’immaginazione: il fisico longilineo di Gemma era chiaramente visibile. L’intento era quello di riprodurre la sensualità di Charlize Theron nella reclame del eau de parfume Dior. Un tentativo decisamente ben riuscito, dato che la dama torinese con questa trovata ha accumulato il massimo dei voti. Tina, a questa visione, ha iniziato una lamentela delle sue, rivolgendosi soprattutto al parterre maschile.

Secondo l’opinionista i cavalieri non sono stati obbiettivi nel dare i loro voto. Ma, per una volta, Gianni Sperti va contro il parere della collega: Gemma ha dato il meglio di sé, secondo lui, in questa performance e per questo merita di essere premiata. Subito dopo, a sfilare è Maria che, dopo l’esibizione di Gemma, non è riuscita ad eguagliare i risultati della collega. La dama si spazientisce e discute con la Galgani: le due hanno iniziato a criticare a vicenda le loro esibizioni, costringendo Maria De Filippi ad intervenire per placare gli animi. Gemma sarà anche sempre al centro delle critiche, ma non si discute sul fatto che è lei la vera star di UeD.