UeD: Tina spietata contro Gemma: “Ti reggi in piedi per miracolo”

Tina Cipollari nel corso della puntata si scaglia contro la dama torinese: "Ti reggi in piedi per miracolo"



Gemma Galgani continua il suo percorso a UeD. La dama torinese, ormai da tempo, ha messo gli occhi sul cavaliere Maurizio. Gemma sembra totalmente ammaliata dal suo corteggiatore, e racconta entusiasmata tutti i momenti di magia e di passione che vive con lui. È innegabile che, nel trono over, la dama torinese sia la padrona indiscussa della scena.

Ormai, nella trasmissione di Maria De Filippi, il trono classico e quello over, a cui partecipano uomini e donne di età superiore ai 50 anni, si sono uniti in un solo appuntamento. Questa scelta è nata dalle restrizioni dettate dal covid. Gemma, però, rimane la star del programma. Nelle scorse puntate la dama è apparsa totalmente cotta del suo cavaliere, e ne ha sempre parlato con gli occhi luccicanti, e usando parole dolcissime. Ecco cosa ha detto la Galgani: “Devo dire che stiamo molto bene insieme. C’è grande complicità con Maurizio. La nostra intesa è molto forte. Abbiamo trascorso una notte di passione”.

Ovviamente, queste dolci affermazioni sono state interrotte, al solito, da Tina Cipollari, l’ormai storica opinionista del dating show e dichiarata nemica di Gemma. Tina ha voluto parlare delle notti di fuoco che i due piccioncini hanno trascorso e che la dama torinese racconta con tanto trasporto. Ovviamente, Tina non perde occasione di umiliare la Galgani, e dice: “Parli di notti di passione, mi fai ridere. Hai 72 anni e ti reggi in piedi per miracolo, che notti di passione vuoi mai avere?!”.

Ma Tina non è l’unica a criticarla. Anche Ursula Di Bennardo, l’altra tronista di UeD, ha avuto molto da ridere su Gemma. “Cara Gemma, tu parli di notti di passione ma se parli così dai l’impressione di essere una dall’innamoramento facile” le dice la dama senza peli sulla lingua.

La polemica stava per prendere una pessima piega, così Maria De Filippi, provvidenzialmente, ha messo a tacere ogni discussione invitando alla prosecuzione del programma. Subito dopo, come un fulmine nel cielo sereno di Gemma, Maria De Filippi fa fare il suo ingresso ad una nuova dama che le scombina ogni piano