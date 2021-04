UeD, tutte le voci smentite: la coppia finalmente rivela la verità

Nell’ultimo periodo, due ex protagonisti di UeD erano tornati al centro del gossip. Si parla di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padova, su cui ultimamente giravano voci molto insistenti: molti fan del dating show, infatti, ritenevano che i due si fossero già lasciato. La coppia è uscita dal programma di Mediaset condotto da Maria De Filippi appena il mese scorso, con una romantica reciproca scelta.

I due, dopo giorni di pettegolezzi e ipotesi, hanno finalmente deciso di togliere ogni dubbio, mostrandosi più in sintonia che mai mentre spingevano insieme i carrelli al supermercato. Guarnieri e Di Padua hanno deciso di lasciare lo studio di UeD insieme dopo un lungo percorso, sarebbe stato strano in effetti vederli già dividersi. Era stato lo stesso Ricardo, al centro dello studio, ad annunciare il suo addio al dating show per motivi di lavoro (si è dovuto trasferire fuori città).

In quel momento, Riccardo chiese alla dama di seguirlo, lasciando di sasso anche la stessa De Filippi. Maria, infatti, in quell’occasione ha sottolineato il fatto che lei, come tutta la redazione, non sapessero nulla. Tornando a noi, nelle Instagram stories postate da Roberta e Riccardo, la coppia smentisce le voci sulla presunta fine della loro relazione.

Molte persone erano fermamente convinte che questa bellissima coppia fosse entrata in crisi già un mese e mezzo dopo aver lasciato il dating show. Ciò che ha causato il clamore è stato che la Di Padua aveva cancellato tutte le foto che la ritraevano con il suo compagno Riccardo Guarnieri, dal suo profilo Instagram.

Quest’ultimo aveva fatto dell’ironia su queste voci, scherzando con la sua Roberta Di Padua: “Dicono che ci siamo lasciati, ti piacerebbe eh?! Ma un altro bocconcino come me dove lo trovi? Noi a queste voci brindiamo!” Insieme alla sua dichiarazione, ci sono anche immagini che condividono i momenti della loro vita quotidiana, tipici di una coppia basata su amore e rispetto. Non c’è dunque nessuna rottura per le coppia, che anzi si mostra più inseparabile che mai.