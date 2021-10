Le puntate della nuova stagione di UeD portano con sé innumerevoli novità. Tra i volti nuovi del Parterre maschile del trono over, ad attirare l’attenzione è senza ombra di dubbio il cavaliere Marcello Messina. Parliamo di un uomo di 47 anni che ha intrapreso una conoscenza con un altro volto storico del programma, la dama Ida Platano.

La sua eleganza, intelligenza e dolcezza hanno attirato l’attenzione di molte donne. Il nuovo Cavaliere infatti, non è di certo passato inosservato, non solo all’interno negli studi di UeD, ma sono tante anche le fans che lo seguono al di fuori. Scavando un po’ sul suo profilo Instagram si sono scoperte delle interessanti novità.

Il suo social è costellato di poche foto e qualche video e negli ultimi tempi è stato letteralmente preso d’assalto. Le ammiratrici commentano gli scatti, che non sono neanche molto recenti e rilasciano dei commenti decisamente positivi. Le particolari attenzioni che le donne riservano nei suoi confronti però, per lui, non sono cose nuove.

Infatti come il cavaliere stesso ammette, sa di avere un certo ascendente e di piacere al pubblico femminile. Il suo rapporto con la dama Ida Platano, era partito decisamente con il botto. Ma delle anticipazioni fanno sapere che tra di loro c’è già qualcosa che non va.

Sono iniziate le prime incomprensioni. In una delle puntate Marcello dichiara: “Dobbiamo capire se siamo compatibili. A volte ho l’impressione che tu non mi capisca”. Queste le parole che innescano i primi dubbi nella dama Ida, la quale sostiene che Marcello stia già facendo dei passi indietro. Sarà veramente terminata la loro frequentazione? Non ci resta che attendere ulteriori risvolti nelle prossime puntate.

