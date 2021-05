Finalmente, ina delle coppie più attese dal pubblico di UeD è tornata negli studi del dating show. L’ultima volta che abbiamo visto Riccardo e Roberta nel programma di Maria De Filippi, i due stavano dicendo addio alle telecamere per iniziare la loro vita insieme. Da quel momento i telespettatori hanno atteso trepidanti il loro ritorno, specie dopo le insistenti voci che circolavano sul loro conto.

Infatti, in moltissimi sul web erano sicuri che tra i due ci fosse già una forte crisi e tra smentite e rivelazioni inaspettate, queste voci non si sono mai sopite. Finalmente, è la coppia stessa a sciogliere tutti i nostri dubbi: presso vedremo di nuovo Roberta e Riccardo seduti al centro dello studio di UeD.

Le loro parole, purtroppo, confermano tutte le voci: i due stanno passando un periodo difficile e tortuoso. Davanti allo sguardo attonito della conduttrice, Roberta e Riccardo iniziano a discutere quasi da subito. Forse la coppia, quando ha smentito i rumors su una loro rottura, non è stata del tutto sincera. Roberta avrà molto di cui lamentarsi, in particolare la infastidiscono alcuni comportamenti poco attenti del suo lui.

Riccardo dal canto suo, sentendosi messo alle strette, reagisce rispondendo a tono alla compagna. Ma Roberta non demorde e, per avvalorare la sua tesi, racconta alcuni episodi che confermano una triste verità. Riccardo non è innamorato e la loro relazione è puramente fisica. Queste parole fanno andare in escandescenze Riccardo, in particolare quando Roberta, senza mezzi termini, dice che il cavaliere non sia geloso di lei quanto lo fosse in precedenza di Ida Platano.

Ed Ecco che viene fuori il vero problema che blocca la coppia: il fantasma di Ida continua a perseguitarli. Per Guarnieri fare un paragone è sbagliato e proprio per questo, dopo un’ora di furiosa discussione, decide di abbandonare lo studio. Maria De Filippi, attonita per quanto appena avvenuto, tenta di fargli cambiare idea, ma lui esce di corsa dal salotto di UeD, seguito da Roberta.