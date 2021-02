UeD: un cavaliere del trono Over smaschera una dama: “Voleva me”

Un ex corteggiatore di Gemma Galgani scrive una lettera e smascherare una dama del trono over

Il Trono Over di UeD è sempre più discusso. I programmi di Maria De Filippi assicurano un successo notevole e sono molti quelli che cercano di approfittarsene. Per di più i pettegolezzi sono infiniti e ora, dopo i filmati hot di Aurora, vengono fuori nuovi problemi. Era stata la stessa Maria De Filippi a voler rivelare gli intenti di Maurizio, il nuovo spasimante 40enne di Gemma Galgani. Ma lui non è l’unico ad approfittarsi del dating show.

A quanto rivela il Web anche Nicole Vinti, una nuova Dama del Trono Over, sta mentendo. A fare queste rivelazioni è Alfonso Barone, ex cavaliere di UeD che era interessato proprio a Gemma Galgani. Alfonso è lontano dal dating show ormai da diverso tempo. e fuori dallo studio da un po’ di tempo ormai. Ora ha deciso di scrivere una lettera per rivelare i veri intenti di Nicole. La dama sta frequentando Carlo e Armando, ma le accuse che riceve sono molto forti. Alfonso dice di aver parlato per la prima volta con Nicole a dicembre tramite chat di Instagram.

I due si sono piaciuti immediatamente, tanto che dopo qualche telefonata hanno subito deciso di vedersi. ci sarebbe stata una grande complicità tra loro. Dopo le feste Natalizie, Nicole aveva rivelato all’ex cavaliere di essere stata contattata da UeD e che avrebbe accettato la proposta. Alfonso racconta di aver invitato la dama a declinare l’invito al dating show: il suo carattere non era adatto alle dinamiche del programma. Come sappiamo, però, Nicole è entrata nel parterre femminile del programma.

Alfonso allora si è tirato indietro, promettendo alla dama che se avesse lasciato il programma avrebbero potuto ricominciare a frequentarsi, se fosse stato possibile. Ma ecco la rivelazione: “Lei in maniera reiterata mi ha invitato a restare con lei, promettendomi che sarebbe andata in trasmissione solo per una puntata, così da incrementare anche il suo lavoro, la sua clientela e il cachet per essere chiamata a fare corsi di formazione relativi alla sua attività d’impresa. In seguito la signora Nicole è andata a registrare ed infatti mi ha inviato un video la sera del 4 gennaio (che ho conservato), chiedendomi poi di raggiungerla in albergo a Roma dopo la registrazione”. Alfonso, però, ha rifiutato categoricamente, anche perché convinto che la dama avrebbe presto lasciato il programma.

I due si sarebbero anche visti a Milano a inizio Gennaio, incontro documentato da foto e date. Alfonso ha rivelato anche che la dama gli ha fatto una richiesta particolare: “In maniera molto insistente ha proseguito ad invitandomi a corteggiarla nel programma perché non c’erano uomini adatti a lei e perché diceva di volere solo me, sentendo di essere ormai molto presa”. Ma Armando ha seguito i suoi principi, e Nicole, come promesso, è sparita. Il mistero si fa interessante. Nicole sarà eliminata dal programma? Vedremo che provvedimenti adotterà Queen Mary.