Chiara Rabbi ha finalmente presentato ai suoi followers un bellissimo cambio look

Chiara Rabbi, la giovane ex corteggiatrice di UeD è stata capace di sciogliere il cuore del pubblico, oltre che del suo tronista. La ragazza ha fatto il suo percorso nel dating show, perché interessata al tronista pugliese Davide Donadei. Tra i due è sin da subito è scoppiata una certa intesa, che non è passata inosservata. La loro relazione ha tenuto i telespettatori incollati al televisore.

Ma non solo, anche le liti hanno appassionato, ma anche preoccupato i fans. Ma era evidente che il loro interesse era tale da sobbarcare ogni tipo di difficoltà. Tant’è vero che Davide alla fine della sua permanenza come tronista, ha scelto proprio la bella Chiara per intraprendere insieme un percorso di conoscenza lontani dalle telecamere.

La corteggiatrice ha dato ovviamente una risposta affermativa al tronista, iniziando una storia d’amore affiatata e favolosa. Tutt’oggi i ragazzi vivono una relazione intensa e sono profondamente innamorati. I due sono così presi da aver addirittura deciso di bruciare le tappe, puntando ad una convivenza dopo appena pochi mesi dalla scelta. La Rabbi è diventata un’influencer seguitissima in poco tempo, grazie alla popolarità di UeD.

Oggi, l’ex corteggiatrice gestisce una pagina social che vanta un cospicuo numero di followers. Sul suo profilo Instagram viene postata continuamente la sua quotidianità. Scatti di vita normale e tranquilla, momenti comuni che condivide con piacere con i suoi fans più affezionati. Da poco la corteggiatrice ha fatto vedere ai suoi follower, l’ultima sua novità.

Un inaspettato cambio look. Chiara ha deciso di dare un tocco di luce al suo viso. La foto accoglie il consenso di moltissimi utenti. Una cambiamento decisivo e di grosso impatto. La ragazza sfodera una chioma innovativa. Capelli scalati e colore schiarito. L’effetto lascia a bocca aperta gli utenti. La capigliatura incornicia il viso. Gli utenti hanno approvato e apprezzato il nuovo stile. Sotto lo scatto i commenti sono tutti positivi: si esalta la bellezza e l’indiscutibile eleganza che l’ex corteggiatrice di UeD ha sfoggiato.

