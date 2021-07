Gemma Galgani, con la sua presenza decennale a UeD, ha visto diversi uomini presentarsi in studio per corteggiarla. Come volto iconico del dating show, attira sia pretendenti davvero interessati a conoscerla sia uomini che desiderano solamente la fama. Matteo Ranieri aveva avuto modo di conoscere la Galgani all’interno dello studio del dating show nel suo percorso da Tronista e, i due erano rimasti affezionati l’uno all’altra.

Proprio nello studio del programma di Maria De Filippi, Matteo aveva fatto una promessa alla dama torinese: un dono dalla sua terra Natale. Il Tronista, con il suo fare Gentile e generoso aveva fatto breccia nel cuore dei telespettatori. A quanto pare, però, Matteo Ranieri non ha colpito solo il pubblico, ma anche gli autori di UeD.

Infatti, l’uomo continua ad avere spesso ampio spazio dedicato a lui nel magazine ufficiale del dating show. Nel numero ora in edicola Matteo ha rivelato di aver incontrato la sua cara amica Gemma, al di fuori degli studi di Canale 5. Ovviamente, un ragazzo che si rispetti non si presenta al cospetto di una dama a mani vuote.

Infatti, Ranieri ha colto l’occasione per fare un regalo alla Torinese. L’ex Tronista, aveva promesso tempo fa, un barattolo di pesto a Gemma, dato che si tratta di un condimento tipico della sua regione: la Liguria. Matteo ha anche rivelato qualcosa su di sé e sul suo presente.

A quanto pare, il lavoro non lascia tregua all’ex tronista, che avrà due settimane di vacanza solo ad agosto. Quanto ai programmi per le ferie estive. Ranieri ha rivelato che sarà prima in Puglia dove verrà ospitato da Davide Donadei e Chiara Rabbi che ormai convivono. Dopodiché, Matteo si sposterà in Sardegna. Insomma, Ranieri avrà anche abbandonato lo studio di UeD, ma continua ad essere in stretto contatto con gli altri protagonisti del programma.