UeD: un video misterioso annuncia la nuova tronista

Nel parterre femminile di UeD Cecilia Zagarrigo è un volto noto. Ma stando a delle anticipazioni, l’ex dama potrebbe diventare la nuova tronista del dating show. Questo rumor è arrivato come un fulmine a ciel sereno e nulla è ancora confermato. Sul profilo instagram del programma è spuntato un video, un messaggio da una ragazza ignota.

Un mistero, dato che non vengono fatti annunci, ma solo un invito al pubblico a non distrarsi. La donna nel video è assolutamente irriconoscibile: vestita di nero e in penombra. Eppure pare che alla relazione sia sfuggito un dettaglio. La ragazza avrà anche coperto i suoi tatuaggi con una maglia a maniche lunghe, ma la capigliatura è ben visibile: una chioma lunga e liscia, proprio come quella di Cecilia. A confermare i sospetti una breve inquadratura sul mento, che assomiglierebbe proprio a quello dell’ex dama.

Ma a rendere alcuni fan certi del fatto che si tratti della Zagarrigo è qualcos’altro. Nel video, la donna misteriosa indossa un bracciale rosso, del tipo che non è possibile togliere finché non si rompa spontaneamente. Cecilia ne ha uno, legato ad un importante ricordo. Probabilmente non è stato nascosto pensando si trattasse di un dettaglio impercettibile, ma ai fan di UeD non sfugge niente.

Anche due secondi di inquadratura sono bastati per trarre interessanti conclusioni: anche l’ex corteggiatrice ha lo stesso braccialetto. Non è ancora certo che questo video presenti la nuova tronista, ma le probabilità sono alte. I due nuovi tronisti del trono classico sono stati presentati appena pochi giorni fa e il programma necessita di una tronista donna.

UeD: la prossima scelta

Sophie Codegoni ormai sarebbe prossima alla scelta dovrebbe essere vicina alla scelta, e il salotto inizierebbe a sembrare scarno. Cecilia Zagarrigo arriverebbe quindi alla sua terza partecipazione a UeD. Che sia la volta buona? Anche Cecilia non ha avuto particolare fortuna finora, e le due relazioni che ha iniziato nel dating show non sono affatto andate a buon fine.