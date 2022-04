Le puntate di UeD del trono Over e del trono classico stanno appassionando sempre di più il pubblico. Arrivano delle scottanti anticipazioni su ciò che accadrà nei prossimi giorni.

Una nuova puntata di UeD, programma condotto da Maria De Filippi, registrata il 23 Aprile e presto in onda su Canale 5, regalerà delle belle emozioni. Le notizie arrivano direttamente dalla pagina ufficiale di Instagram. Il cavaliere Diego e la dama Aneta hanno lasciato il programma insieme.

L’uomo, dopo aver chiuso la relazione con Ida Platano, sembra aver trovato finalmente l’amore. Aneta invece aveva da poco chiuso la frequentazione con un altro volto storico del programma, Armando Incarnato.

Dopo sole poche settimane di frequentazione, Aneta e Diego hanno scoperto un feeling particolare, intenso a tal punto da portarli a decidere di abbandonare lo studio insieme e vivere questa storia lontano dalle telecamere.

Altre interessanti notizie arrivano sull’inaspettato rientro di Riccardo Guarnieri, che chiude anche la frequentazione da poco iniziata con Mariagrazia. In studio, un’assenza si fa sentire: è quella di Ida Platano. Non si sa se la causa possa essere in qualche modo legata alle diatribe con l’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima ha più volte attaccato duramente la donna. Secondo la Cipollari, la Platano è ancora innamorata di Riccardo. Dopo i duri scontri avuti in studio con l’opinionista, la dama nell’ultima puntata è scoppiata in lacrime.

Non ci sono novità in vista per Gemma Galgani e non si sa se la sua storia con Giacomo procede per il meglio. Non ci resta che attendere la messa in onda e vedere nel dettaglio cosa succedere anche nel trono classico. Luca Salatino, del resto, pare sia quasi in dirittura d’arrivo con le sue tre corteggiatrici.