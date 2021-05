Oggi arrivano splendide notizie per una coppia del trono over: "A breve saremo pronti a lasciare lo studio"

Anche questa settimana sta volgendo al termine per i protagonisti di UeD. Il dating show di Maria De Filippi si avvicina sempre di più al finale di stagione, ma le vicende dei Cavalieri e delle dame si fanno sempre più avvincenti. Nella puntata di oggi abbiamo avuto delle grandi novità circa una coppia nata di recente negli studi del programma.

A quanto pare Sara e Marco, protagonisti del trono over, si stanno avvicinando a compiere un passo decisamente importante. Ovviamente, nel corso della puntata non sono mancati nemmeno i momenti dedicati alla celebre Gemma Galgani che, anche quest’anno, sembra sia destinata ad uscire dallo studio sola e con le mani in mano. Vediamo meglio che cosa è successo. Dopo l’acceso scontro avvenuto tra la dama Torinese e Isabella Ricci, che ha coinvolto anche l’opinionista Tina Cipollari è la stessa conduttrice, il focus si sposta su Sara e Mauro.

I due si siedono al centro dello studio e raccontano come sta andando la loro frequentazione. A quanto rivelano, Sara e Mauro si trovano in perfetta sintonia e sarebbero quasi pronti ad abbandonare insieme il programma. Si tratta sicuramente di una decisione di un certo peso, che però riesci a fare la gioia di tutti i presenti.

Anche Maria De Filippi sembra entusiasta di questa notizia, e augura i due il meglio. Dopodiché si torna a parlare di Gemma Galgani. Negli ultimi periodi, La dama Torinese ha ricevuto uno spazio sempre più ridotto nelle puntate di UeD. La redazione sembra aver deciso gli dar modo a Gemma di salutare i suoi fans, ripercorrendo le vicende di quest’anno.

A quanto pare, inoltre, Gemma Galgani ha voluto anche parlare della sua cara amica Ida Platano, rientrata recentemente negli studi del programma. Anche lei sembra stia riscontrando qualche difficoltà nel lasciarsi andare. Chissà che gli ultimi giorni nel programma non si rivelino fortunati per entrambe.