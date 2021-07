UeD: una foto di Massimiliano Mollicone fa infuriare il web

Nello studio di UeD l’ex tronista Massimiliano Mollicone non ha trovato solamente l’anima gemella, ma anche molti followers pronti a dargli il loro sostegno. Eppure, i seguaci che Massimiliano si è accaparrato nel suo percorso all’interno del programma, sembrano essersi rivoltati contro di lui nel momento peggiore. Presto quelli che una volta erano suoi sostenitori sono diventati haters.

In moltissimi, hanno criticato l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, per via di una foto un po’ particolare che ha condiviso su Instagram. Incredibile pensare che questo ex tronista, che fino a poco tempo fa veniva descritto come uno dei più apprezzati del trono classico, sia arrivato a subire questo destino.

Di certo, a contribuire alla sua popolarità è stata anche la solidità della relazione nata all’interno di UeD. Vanessa Spoto e Massimiliano sono molto uniti e, tutt’ora, trascorrono moltissimo tempo insieme e in sintonia. I due hanno un vasto seguito sui social ed in particolare era lui a contare il numero più alto di followers. In molti, tra loro, si sono però imbestialiti vedendo l’ultima foto che Massimiliano ha mostrato. Il ragazzo, nella foto tanto discussa, si mostrava in bianco e nero mentre faceva un tiro da una sigaretta.

Ovviamente, tutti i non fumatori tra i followers del ragazzo non hanno per niente apprezzato questa posa. Subito gli utenti di Instagram hanno iniziato ad accusarlo di stare sponsorizzando una pessima abitudine, ma soprattutto un qualcosa di nocivo per la salute.

La risposta di Massimiliano non è tardata ad arrivare. Mollicone spiega di non aver mai avuto nessuna intenzione di pubblicizzare né di dare alcuno spazio a messaggi sbagliati o nocivi. Ma soprattutto l’ex tronista ricorda di non aver mai chiesto a nessuno di emulare i suoi comportamenti. Nonostante queste parole, i commenti negativi continuano ad essere tantissimi. Si tratterà sicuramente di un’altra bufera passeggera.