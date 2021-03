UeD: una furiosa lite interrompe la sfilata degli uomini

La puntata di UeD che dovrebbe andare in onda oggi è quella registrata lo scorso 24 febbraio. I telespettatori oggi dovrebbero assistere alla splendida sfilata degli uomini, dopo quella delle signore, già avvenuta. Il tema è “l’amore come in un film”. I primi a cominciare sono Giacomo e Massimiliano, i tronisti.

Giacomo sembra timido nel mostrare alcuni fogli che subito dopo Maria De Filippi legge al pubblico. Mollicone è palesemente emozionato, specie nel fare il suo discorso sull’amore. Poi è il turno di Riccardo Guarnieri, Gerò, Armando Incarnato, Biagio, Maurizio G., Alessandro, Maurizio il poeta, Luca, Roberto e Claudio. A vincere, prendendo i voti più alti, è Luca.

Ultimi classificati a con il medesimo punteggio sono invece i due Maurizio. Ma il particolare saliente è un altro: nel corso della sfilata nasce una lite. Tutto inizia quando Maria Tona decide di dare un 10 a Maurizio G. Questo, ovviamente, ha fatto nascere dei sospetti in Gianni Sperti. L’opinionista punta il dito contro la dama: secondo Gianni, Maria avrebbe dovuto dare un voto così alto ad Alessandro, dati che tra i due è in corso una conoscenza.

Infatti, Maria da un 10 anche al suo cavaliere. A quel punto Maria De Filippi decide di intervenire. La conduttrice manda in onda un filmato in cui si vedono Maria T. e Maurizio impegnati in una discussione, appena dopo la registrazione precedente. Gianni, dopo questa clip, è ancora più insospettito ed accusa entrambi di essere falsi. Anche Gemma Galgani si intromette nella lite, criticando aspramente Maurizio.

Il cavaliere cerca di togliersi da quella scomoda situazione asserendo che le parole di Gemma sono dettate da semplice rancore, ma Gianni ferma questa debole difesa sul nascere. Anche Cataldo si intromette per difendere la torinese e le sue ragioni. Poco dopo, i riflettori sono puntati proprio su Gemma e Cataldo, che raccontano delle novità sulla loro liaison. Purtroppo, non assisteremo a nessun siparietto comico, dato che Tina Cipollari risulta ancora assente nel salotto di UeD. Un sospiro di sollievo per Gemma, che finalmente può parlare senza timore.