UeD, una lieta sorpresa per Isabella Ricci: “Non me l’aspettavo”

Isabella Ricci rivela una lite sorpresa. La dama: "Non me l'aspettavo"

Isabella Ricci è la nuova arrivata nel trono over di UeD. La donna ha subito colpito tutti con la sua eleganza e la sua intelligenza. Bella e sofisticata, Isabella inizia a svelare sempre più dettagli circa la sua vita. Insomma, un poco per volta la Ricci si sta rivelando, ed ogni novità incuriosisce sempre di più i fans e gli opinionisti. Ad aiutare i curiosi a conoscere qualche informazione in più sulla nuova dama del dating show è lei stessa.

La donna ha senza dubbio vissuto una vita carica di emozioni ed intensi momenti, che spesso l’hanno portata anche a delle scelte impulsive. Ma sicuramente una delle sorprese più inaspettate l’ha ricevuta proprio partecipando a UeD. A rivelarlo è stata la stessa dama durante un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni durante la trasmissione MondoTv 24.

La Ricci ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata così tanti apprezzamenti da parte del pubblico. Ecco le sue parole: “Non me l’aspettavo, io sono stata me stessa, le persone che vivono con me, che lavorano con me, i miei amici, possono testimoniare che sono esattamente così. Affetto del pubblico? Sono rimasta sorpresa che tutto ciò fosse infinitamente gradito. Credo sia apprezzato il fatto che sono molto diretta”.

Poi Isabella Ricci ha confessato di aver ricevuto molti messaggi di complimenti anche per il suo atteggiamento: “Tanta gente mi ha detto che rimaneva incantata nel sentirmi parlare, sono apprezzata per i miei ragionamenti e il tono pacato”. Isabella anche spiegato di aver mantenuto un ottimo rapporto con Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, entrambi i volti del trono classico.

Queste le parole della dama al riguardo: “Interessantissimo il trono di Massimiliano con Vanessa Spoto e con Eugenia Rigotti. Si è risolto con Massimiliano e Vanessa, felici, che sento e adoro ma é stato interessante lo staccato che ha offerto Eugenia del suo modo di ragionare”.