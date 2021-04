La puntata di lunedì 26 aprile di UeD è stata carica di emozioni per Samantha. La prima tronista curvy del trono classico ha avuto un lunghissimo confronto con il suo corteggiatore Alessio. Samantha aveva deciso di portare in esterna sia Alessio stesso che l’altro corteggiatore. Purtroppo però non entrambe sono andate nel migliore dei modi: una delle due uscite si è rivelata nascondere una pessima sorpresa.

Ad aprire la puntata è l’uscita della tronista con Bohdan e i due, dopo i fraintendimenti iniziali, sembrano essere riusciti a capirsi ed apprezzarsi: “Mi dà delle chiavi di lettura diverse dei suoi atteggiamenti”. Dopodiché il focus si è spostato sull’uscita tra Samantha e Alessio, che ha messo a punto per lei un appuntamento romantico.

Il corteggiatore ha pensato di ripercorrere le tappe più importanti della sua frequentazione a UeD con Samantha tramite una serie di foto, ma l’ultima celava un messaggio poco promettente. L’ultimo scatto era completamente nero, affiancato da un biglietto con scritto: “Dopo l’ultima puntata vedo nero… Ci vediamo in puntata”.

Samantha è scoppiata in lacrime: “Non ha senso. Ci siamo lasciati con il sorriso. Trovata televisiva”. Finalmente, lunedì i due hanno avuto modo di vedersi e parlarsi, ma i toni non si sono certo placati. Alessio ha provato a spiegare il suo gesto: “Ci stiamo conoscendo in un modo vero e sincero. Sono la persona più buona del mondo ma fesso no”.

In particolare, il corteggiatore si è sentito dato per scontato e questo avrebbe fatto scattare la sua reazione: “Vedo la donna che mi piace chiedere costantemente un approccio fisico al mio rivale… Io avevo voglia di vederti. Io ci sono ma non mi dare per scontato”. Ma Samantha Curcio non è d’accordo con le spiegazioni del corteggiatore e replica fermamente: “Non è stata una reazione istintiva. Voglio un rapporto in cui i problemi si risolvono insieme”.