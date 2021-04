Tutti in strada a Rione Salicelle, ad Afragola, per ricordare Filippo Di Maso, il 19enne morto per Covid-19: è sicuramente una delle più giovani vittime italiane del nuovo coronavirus. Lo hanno ricordato con palloncini bianchi i famigliari e gli amici, insieme a centinaia di persone che hanno voluto far sentire la loro vicinanza in un momento di lutto.

Filippo Di Maso aveva solo 19 anni. È morto il 13 aprile 2021 a causa delle complicazioni del coronavirus. Filippo viveva nel Rione Salicelle, ad Afragola, in provincia di Napoli, nella Regione Campania.

La morte di questo ragazzo, una delle più giovani vittime del coronavirus, getta nello sconforto non solo famigliari e amici, ma tutto il quartiere popoloso che si trova nel comune a nord di Napoli, dove tutti conoscevano e amavano Filippo.

Ad Afragola per ricordare Filippo Di Maso centinaia di giovani hanno deciso di salutare il ragazzo con palloncini bianchi e candele accese. Un modo per dimostrare rispetto e vicinanza alla famiglia colpita da un lutto davvero molto grave.

Chi era presente nel suo rione, ha gridato il nome di Filippo prima di dirgli addio per sempre lanciando dei palloncini in aria. È seguito un lunghissimo applauso carico di commozione, soprattutto quando sotto lo striscione con la scritta “Filippo vive” sono state accese delle candele. Un altro striscione recitava: “Non ci sono addii per noi, ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori“.

19enne morto per Covid-19: le sue condizioni di salute si sono aggravate velocemente

Qualche settimana fa Filippo aveva scoperto di essere positivo al coronavirus. All’inizio i sintomi erano lievi, ma dopo poco tempo è stato chiaro che il suo quadro clinico fosse purtroppo in peggioramento. Fino al tragico epilogo.

La situazione era precipitata in poco tempo: a causa del sovrappeso e di problemi di respirazione, il giovane è morto per complicazioni innescate dal coronavirus.