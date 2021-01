UeD: un’ex cavaliere attacca Gianni Sperti: “Un ometto”

Ex cavaliere del Trono Over attacca Gianni Sperti e il suo ruolo come opinionista del programma

Quest’anno, a UeD, abbiamo assistito all’abbandono di un cavaliere al suo trono. Parliamo di Simone Bolognesi, che aveva già intrapreso diverse conoscenze con varie dame quando ha lasciato il dating show. Come lui, anche Michele Dentice ha voluto salutare il programma di Maria De Filippi, durante la stessa puntata. I due, subito dopo, hanno deciso di pubblicare un lungo post sui social, sfogandosi.

L’intento è ringraziare chi è stato al loro fianco e criticare chi ha avuto un atteggiamento dubbio. Bolognese, in realtà, è stato molto diretto nelle sue critiche, ed ha puntato il dito contro Gianni Sperti. L’ormai ex cavaliere, in una diretta con Fralof, ha lanciato non poche frecciatine. La diretta era iniziata tra Fralof, o Francisco, e l’ex dama del trono Over Daniela Di Napoli. Daniele aveva preso parte a UeD per diverso tempo, interrompendo bruscamente le sue visite al salotto di Maria De Filippi.

La dama, però, ha ammesso di non aver accantonato l’interesse proprio per Simone. È per questo motivo il cavaliere è intervenuto nella diretta, con lo scopo di porgere un saluto alla dama. Nel frattempo però, il discorso è tornato al celebre dating show, in particolare sugli opinionisti. Sulla dama Simone non ha potuto che usare splendide parole. Ma per l’opinionista Gianni Sperti la musica cambia totalmente.

Le parole dell’ex tronista sono state molto dure: “Per me esiste solo un’opinionista tosta, brillante, sincera ed è Tina. Gianni è un ometto, che sta lì e interviene nel tentativo di dare un po’ di spessore alla sua figura, di fare l’acculturato. Ma non è il tentativo di sposare la causa che lo fa”.

E ancora: Tina fa battute, anche pungenti invece Gianni magari dice una cosa giusta e gli fanno l’applauso, ma non ha catalizzato una simpatia istrionica. Se Ued decidesse di cambiare opinionisti, Tina subito troverebbe un altro programma. Invece Gianni secondo te cosa farebbe? Questa è anche la grandezza di Maria”. Un giudizio senza peli sulla lingua, chissà se Gianni Sperti risponderà a quante parole.