Tutto pronto per Love Island, in onda su Discovery+ a partire dal 7 giugno

Giulia De Lellis influencer dalle mille sfaccettature. Oltre che essere una delle fashion blogger più famose, l’ex protagonista di Uomini e Donne è riuscita anche a calarsi nei ruoli di scrittrice e attrice, ottenendo un indescrivibile successo. Ed ora Giulia si prepara ad una nuova avventura. Dal 7 giugno, infatti, potremmo seguirla in Love Island, il nuovo programma di Discovery+.

Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, Love Island è il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis. Protagonisti di questo nuovo format, 5 ragazze e 5 ragazzi dai 20 ai 30 anni che avranno la possibilità di innamorarsi tra sole, cielo e mare.

L’obiettivo del nuovo programma di Discovery+, in onda dal 7 giugno, è quello di far innamorare i concorrenti in modo da formare una coppia, oltre che arrivare in finale e aggiudicarsi il montepremi da 20 mila euro in gettoni d’oro. E al timone di questo nuovo format ci sarà proprio lei, Giulia De Lellis.

Con queste parole Giulia De Lellis ha descritto l’emozione e lo stupore provato quando le è stata fatta la richiesta della conduzione:

Chi mi segue sa che non mi sono mai data arie, quando mi hanno chiamato ho pensato che fossero dei folli ad affidarmi la conduzione: arriveranno le critiche ma io sono abituata a farne buon uso, soprattutto se sono costruttive.

E, continuando nella sue dichiarazioni, l’ex protagonista di Uomini e Donne afferma:

Vorrei essere proprio come Maria De Filippi in questo reality, calma e controllata, non distaccata, capace di creare rapporti meravigliosi ma sempre obiettiva.

Giulia De Lellis condurrà Love Island, tutto quello che c’è da sapere

Giulia De Lellis si prepara quindi a questa nuova avventura che partirà su Discovery+ il 7 giugno. I telespettatori avranno la possibilità di seguire giorno per giorno le avventure dei concorrenti e decidere anche per la loro sorte.

Infatti, scaricando l’App Love Island Italia, sarà possibile votare per le coppie preferite oppure decidere per ingressi a sorpresa in grado di destabilizzare gli equilibri. Non ci resta che aspettare il 7 giugno per saperne di più su questo nuovo programma.