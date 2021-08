UeD: Ursula Bennardo lancia una stoccata alla Galgani. L’ex dama: “Problemi psicologici”

La dama Torinese del trono over di UeD continua a far discutere il web. Non è una novità che il pubblico critichi le scelte (e a volte i colpi di testa) di Gemma Galgani, ma questa volta le stoccate sono arrivate da una sua ex collega. Ma cosa è stato a risvegliare le critiche di questa ex dama del parterre femminile? E soprattutto, di chi si tratta?

A lanciare la stoccata è stata niente meno che Ursula Bennardo, per una ragione che ha fatto storcere il naso anche a molti altri telespettatori. Stando alle voci riportate dagli scrittori di gossip più attenti, sembra ormai certo che Gemma abbia ricorso ad un nuovo ritocco estetico. La Galgani, infatti, ha deciso di rifarsi il seno.

Non è la prima volta che Gemma decide di ricorrere agli interventi per migliorare il suo aspetto: dopo la dentatura, Gemma ha anche deciso di fare un filling labiale nonché un intervento per ridurre le rughe del viso. Insomma, un bel po’ di visite dal chirurgo che l’hanno resa oggetto di aspre critiche.

Sicuramente, il pubblico ha già la certezza che, una volta rientrata in studio, Gemma dovrà vedersela con i commenti al vetriolo di Tina Cipollari. Nel frattempo, però, Ursula Bennardo ha già detto la sua. La compagnia di Sossio Aruta ha sempre dichiarato di essere assolutamente favorevole alla chirurgia estetica, infatti in questo caso il problema sarebbe un altro. Ursula sembra non accettare il fatto che Gemma continui a ricorrere al chirurgo nel tentativo di fermare l’avanzare del tempo.

“Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!” scrive la Bennardo in una stoccata al vetriolo, per poi aggiungere: “Sogna un principe azzurro giovane e bello come Giorgio”. Forse Ursula non ha tutti i torti ma è certo che la scelta di Gemma, almeno a livello mediatico ha fatto furore: tutto il pubblico di UeD non vede l’ora di ammirare la silhouette della dama torinese.