Cosa è successo tra Valentina e Germano? Non ci sono buone notizie. I due tornano in studio

UeD: Valentina Autiero e Germano sono tornati in studio. I due hanno qualcosa da raccontare. Sono usciti solo una settimana fa dal programma, per potersi frequentare lontani dalle telecamere, ma già si sono ripresentati al cospetto di Maria De Filippi.

A quanto pare, i due non sono tornati per raccontare le loro esperienze spensierate e lontane dalle telecamere. La loro relazione non è andata come ci si aspettava. I due, fuori dallo studio, non hanno affatto intrapreso nessuna conoscenza. Come dichiara Valentina Autiero, la loro frequentazione di fatto non è mai iniziata.

I due non si sono mai visti e quindi mai frequentati, ma i litigi tramite telefono non sono mancati. Tutto ciò ha destabilizzato non poco la Autiero. Valentina torna in studio per chiedere a Maria De Filippi di poter riprendere parte al dating show di UeD e proseguire il percorso intrapreso con Germano, ma all’interno di un contesto più sicuro per entrambi.

La conduttrice, da una parte, non ha nessun problema a riprendere la dama romana e farla sedere nel parterre femminile. Dall’altro lato, però, non vede il motivo per cui due persone che si sono date l’esclusiva della conoscenza debbano far parte della trasmissione, precludendosi la frequentazione con altre dame o cavalieri.

A tali parole Valentina decide di prendersi una settimana di riflessione e Germano, dal canto suo, invece abbandona il programma. Ovviamente tutto avviene sotto l’occhio attento del pubblico e degli opinionisti, che non fanno mancare le polemiche.

In fin dei conti la scelta di Valentina Autiero e Germano di uscire dal programma per conoscersi al di fuori sin all’inizio non aveva convinto nessuno. Il primo a non essere convinto era stato proprio il cavaliere, destando non pochi dubbi anche nella dama romana. Ora non ci resta che attendere ancora una settimana per capire cosa deciderà di fare la dama.