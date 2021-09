Sono da poco iniziate le registrazioni delle prime puntate di UeD. La nuova stagione riprenderà la sua messa in onda il 13 di settembre. Appuntamento pomeridiano firmato sempre da Maria De Filippi, nel pomeriggio alle 14:45. Oggi il gossip si accende su Valentina Autiero, ormai ex dama del trono over.

Come il pubblico ben saprà, la donna non fa più parte del parterre femminile da diverso tempo. Dalle prime anticipazioni si sa, che anche in questo inizio di stagione, almeno per il momento, la dama non è presente in studio. La Autiero è da poco tornata single e si dice finalmente libera e serena. Confessa inoltre che sarebbe disponibile a tornare nel programma, ma che la decisione non è in suo potere.

Infatti, sembrerebbe che la redazione non si sia fatta ancora sentire per farla tornare in studio. L’ex dama però, tramite un’intervista, rilascia dichiarazioni inaspettate: “A meno che non faccio la fine di Gemma”. Infatti secondo Valentina, per la Galgani il programma sarebbe una valvola di sfogo: “Almeno ha qualcosa da fare che la fa sentire importante”.

Non la pensa nella stessa maniera sui suoi ritocchini estetici e la trasformazione che la dama torinese, ha fatto al suo décolleté. L’ex dama di UeD, fa intendere che secondo lei, un bel seno va fatto su una pelle più giovane: “Su un altro tipo di pelle. Magari vestita farà un bell’effetto”. Ma non solo, Valentina parla inoltre di altri personaggi fondamentali del programma.

A riguardo dice: “Finte coppie”. Persone che, seppur presenti nel parterre, non creano alcuna dinamica: “Si nascondono dietro una parvenza, io sono molto spontanea. Non mi sono mai mascherata. Questa cosa a casa è arrivata ed è quello che manca”. Non ci resta che attendere le decisioni della redazione e magari ritroveremo Valentina a breve a prendere di nuovo parte nel parterre femminile.