UeD: Veronica Ursida torna in studio e scoppia la lite con Armando

Dopo le accuse mosse da Armando Incarnato, Veronica Ursida torna in studio per replicare alle accuse

Il salotto di UeD è il sipario perfetto per incontri e scontri. Nel dating show si susseguono conoscenze, litigi, flirt e inganni. Alcuni protagonisti del programma hanno trovato l’amore vero, altri si struggono nella ricerca dell’anima gemella. Una cosa che, però, accomuna tutte le storie che UeD porta nelle case degli italiani, sono i colpi di scena.

Uno dei momenti più inaspettati nelle ultime puntate del dating show è stato il rientro in studio della dama Veronica Ursida. Purtroppo per chi è affezionato alla dama e vorrebbe vederla di nuovo nel parterre femminile, Veronica non è tornata nel programma per restare. La Ursida aveva abbandonato il programma per seguire il suo cuore in una storia che, sfortunatamente, è terminata poco dopo. Ora, però, la presenza della dama nel programma è dovuta a delle accuse che ha ricevuto, a cui vuole necessariamente replicare.

Nonostante Veronica non abbia mai nascosto di voler rientrare nel cast del programma, ora il suo scopo è totalmente diverso. Il cavaliere Armando Incarnato, qualche tempo fa, aveva fatto delle dichiarazioni abbastanza gravi sulla dama e lei ha deciso di non sorvolare affatto sull’accaduto. “Non sono io la talpa”, questa la precisazione fatta da Veronica.

A cosa allude la dama? Armando, tempo addietro, ha rivelato che c’è qualcuno che riferisce le anticipazioni delle puntate di UeD ad un sito di gossip. Ma il cavaliere non si limita a questo, anzi, ipotizza che questa “spia” sia proprio Veronica aiutata da Aurora, dama anche lei del trono over.

“Sei una bugiarda”, risponde il cavaliere Armando, lasciando lo studio. Ma questa non è l’unica accusa che incarnato rivolge a Veronica Ursida. Il cavaliere, infatti ritiene che la dama lo citi troppo spesso sui social media e che la dama sia tornata in studio non per rispondere alle sue accuse, ma nella speranza di rientrare nel programma.