Non molto tempo fa si era innalzata una polemica per delle dichiarazioni rilasciate dall’ex dama Valentina Autiero in riferimento alla redazione di UeD. La donna si era lasciata andare a diversi commenti riguardanti il programma. Tali affermazioni avevano sollevato diverse critiche sul web. La Autiero è stata accusata di aver mosso, così, delle critiche non solo nei confronti della redazione ma anche verso la stessa Maria De Filippi.

Alla luce di tutto, oggi la donna vuole chiarire il malinteso accaduto, svelando tutta la verità e i retroscena mai detti. Valentina è stata per diversi anni una presenza importante all’interno del dating show. La dama era spesso protagonista al centro studio, dando vita a diverse dinamiche. Volto storico molto apprezzato dai telespettatori per il suo carattere dinamico e la sua schiettezza.

Ma cosa è successo? Scopriamo insieme cosa ha dichiarato la Autiero successivamente. L’ex dama, in questi ultimi mesi, ha deciso di non fare ritorno negli studi nonostante la sua situazione sentimentale attuale non la vedi in compagnia di un uomo. Affida le sue parole al magazine Mondo TV 24, a cui racconta qual è stata davvero la sua esperienza all’interno di UeD, esprimendo così anche alcuni pensieri personali sugli attuali protagonisti del programma.

UeD: Valentina Autiero replica alle accuse

La dama è stata accusata di aver parlato male di Maria De Filippi. Valentina però a queste affermazioni non ci sta ed interviene per chiarire una volta per tutte la situazione. Vuole precisare che durante il corso della scorsa intervista non ha mai espresso pareri negativi nei confronti degli autori né tantomeno della conduttrice.

La Autiero in realtà si è limitata a parlare solo ed esclusivamente di alcuni personaggi che ad oggi sono ancora presenti nel programma e di alcune coppie che si sono formate. Tanto è vero che nei confronti della De Filippi l’ex riserva solo parole di stima : “Un punto di riferimento durante tutta la mia esperienza in studio”. L’esatto contrario di ciò che è stato affermato da alcuni giornalisti in riferimento all’accaduto.

