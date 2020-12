UeD: Valentina fa una rivelazione piccante su Maurizio. Gemma Galgani cade nello sconforto

A UeD il comportamento del cavaliere Maurizio non è stato affatto gradito dalla dama Valentina. Volano stracci, Valentina accusa Maurizio di latitanza e rivolgendosi a Gemma dice: “Non ti volevo offendere se ti ho offesa ti chiedo scusa”. Ma ovviamente la dama ha tanto da dire e prosegue: “Almeno un messaggio dopo tutto l’interesse che mi hai dimostrato cena. Mi hai detto chiaramente ‘preferisco te a Gemma’”.

Il cavaliere si appresta a smentire la notizia, vista la situazione di marea che si sta alzando in studio, e dice: “Assolutamente No“. Ma questa è la frase che apre le danze a una discussione che rivela tanti particolari. Valentina dichiara: “A me da detto che è stata Gemma a volere il bacio”.

Immediata, la risposta dell’uomo: “Tu a me non hai detto la verità. La volta scorsa hai offeso Gemma, io avevo già dei sentimenti nei tuoi confronti. Tu hai messo una scusa per liberarti di me”. Tina Cipollari prende la palla al balzo per attaccare Gemma e smascherare Maurizio: “Non gli piaci gli fai ribrezzo” rivolgendosi alla Galgani.

Interviene anche Gianni Sperti che a brucia pelo chiede: “Maurizio dillo chiaro? Andresti mai oltre con Gemma?”. Il cavaliere risponde con un filo di voce: “Si può fare. Perché no”. Sul viso della dama torinese, seduta a centro studio di UeD, spunta un sorriso soddisfatto, ma di breve durata. Infatti da lì a poco Maria De Filippi rivela che in realtà non è solo Gemma ad avere un trasporto per il cavaliere, ma anche in Alfonsina ha suscitato un certo interesse ben ricambiato da Maurizio.

I due si sentono e hanno deciso di intraprendere una conoscenza. Una doccia gelata per la Galgani che al centro studio, con il suo abito succinto e provocante assume, un’espressione molto delusa. La notizia fa esplodere la gioia Tina Cipollari che soddisfatta dice: “Vedi tutto viene a galla”.